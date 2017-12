„Chestiunea nopţii” sau „brainstorming“ live, cu publicul

Deoarece se spune că „noaptea este un sfetnic bun”, Neptun TV (NTV) a decis să introducă în grila sa de programe o emisiune de „zidire sufletească”, după cum o numeşte realizatorul său, preotul Eugen Tănăsescu. Aşa s-a născut „Chestiunea nopţii”, emisiunea moderată de părintele Tănăsescu prin intermediul căreia telespectatorii din întreaga ţară sunt invitaţi să dezbată la NTV, de luni până vineri, de la ora 23.30, problemele de actualitate socială de peste zi. Despre cum a apărut „Chestiunea nopţii”, cum s-a dezvoltat ea de la o ediţie la alta, vorbeşte, într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, realizatorul ei, părintele Eugen Tănăsescu.

Reporter (R): Cum s-a născut „Chestiunea nopţii”?

Eugen Tănăsescu (E.T.): Dintr-o provocare inteligentă a conducerii NTV. Ideea ţine de teologia practică: care este interacţiunea dintre valorile personale, după care ne ghidăm în viaţă, şi faptele sociale, pe care le vedem cu toţii. O analiză, deci, a gândurilor care ne determină faptele, care, la rândul lor, construiesc atitudini sociale. Un „brainstorming“ live, cu publicul. Vrem să trecem de la „aţi minţit poporul cu televizorul“ la o nouă treaptă: „poporul vorbeşte la televizor“. Dar nu ca Dan Diaconescu. Căutăm frumosul din popor, pentru un popor frumos.

R: Aţi simţit ca fiind necesară trecerea de la amvon la pupitrul unei emisiuni nocturne pentru a aduce în prim-plan teme de actualitate socială?

E.T.: Da, dar cred că şi NTV a simţit asta când mi-a încredinţat emisiunea, probabil observând activitatea mea de la Radio Dobrogea şi pe blogul adevărul.ro. Conform Sfintei Scripturi, preotul trebuie să facă faţă tuturor, spre a fi lumină în mijlocul societăţii. Amvonul este o metodă de a ajunge la un public deja al tău. Pupitrul este o altă metodă, pentru un alt public. Şi într-un caz, şi în celălalt, rămân ceea ce sunt: pescar de oameni. Căutător de suflete şi ofertant de lămuriri duhovniceşti. Căci societatea şi temele ei nu sunt decât proiecţii ale valorilor după care ne ghidăm. Degeaba ştim teologie dacă nu ajutăm societatea. Degeaba cunoaştem multe dacă asta nu-i foloseşte şi celui de lângă tine. Degeaba Îl ţinem, noi, preoţii, pe Dumnezeu pe palme dacă nu ştim să-L oferim şi aproapelui nostru.

R: Cum alegeţi temele de discuţie de la o întâlnire la alta?

E.T.: Am onoarea de a-l avea producător pe directorul de programe al NTV, Sorin Lucian Ionescu. Împreună observăm subiectele care frământă societatea şi pot provoca gânduri în noapte. Analizăm, dezbatem, eventual polemizăm şi apoi decidem. De comun acord. Căci noaptea poate fi un sfetnic bun, cum zice proverbul, inclusiv pentru noi, echipa NTV. N-ai ce căuta la amvon sau la pupitrul unei emisiuni TV dacă nu ştii ce îi preocupă pe oameni. Nu te va asculta nimeni pe o temă ce nu prezintă interes. Este pierdere de resurse.

R: Care sunt cele mai mari bucurii spirituale pe care le-aţi avut, de-a lungul întâlnirilor nocturne de până acum, cu telespectatorii NTV din întreaga ţară, nu doar constănţeni şi nu doar creştini?

E.T.: Faptul că toţi mi-au spus cu bucurie şi fermitate că este un lucru extraordinar şi foarte necesar. Bucuria altora ne împlineşte şi pe noi. Simţim că am răspuns unei cerinţe imense. Oamenii au nevoie de lămuriri, de dezbateri, de opinii şi de atitudini clare. Şi mai e ceva ce am trăit live: bucuria descoperirii unor suflete frumoase şi deştepte.

R: Care este profilul telespectatorului care urmăreşte „Chestiunea nopţii”?

E.T.: Cu certitudine, n-are somn (râde spontan). Deocamdată, sunt diverse profiluri: tineri care au întrebări, bătrâni care se simt singuri, oameni maturi frământaţi de subiectele zilei. Mai e şi câte unul care crede că emisiunea este pentru distracţie sau pentru pierderea timpului. Aceştia vor fi dezamăgiţi. Nu suntem club de noapte, deşi emisiunea e nocturnă. Spun unii, prea nocturnă. Poate că ar fi mai mulţi telespectatori dacă am fi mai puţin nocturni. Dar asta o decid cei în drept să o facă.

R: Cum vă înţelegeţi cu echipa NTV?

E.T.: Ca într-o familie. Colaborăm, ne sfătuim, râdem, mai glumim, mai polemizăm. Exact ca în viaţă, dar într-un spirit de respect reciproc. „Chestiunea nopţii“ nu este numai o dezbatere cu publicul, ci şi cu noi între noi, acolo, în studiourile TV. Şi cred că ne foloseşte, că simţim că nu pierdem miezul nopţii degeaba pe la televizor. Aşa că vrem să îi cuprindem şi pe telespectatori în această familie. Îi aşteptăm cu drag.