Chiar credeaţi c-am ieşit din criză?

Poate nu ştiaţi, dar cotidianul Telegraf are un departament de monitorizare. Nu, nu este vorba de Moni-Torizare, adică de oamenii a căror misiune este să fie la curent cu ce mai face Moni. Nu, nu! Este un departament serios, cu mijloace specifice, doar că, în loc de microfoane şi camere ascunse prin birourile autorităţilor publice, are oameni plasaţi strategic acolo unde efectele incompetenţei somnambulilor din Guvern se simt cel mai bine, adică în rândul constănţenilor. Ieri, spre exemplu, agentul cu nume de cod „Veveriţa ucigaşă” a transmis un raport oficial post-recesiune, întocmit la oră de vârf, pe linia de transport în comun 40, care trece prin aşa-zisul district financiar al Constanţei. Iată câteva dintre notele agentului. „Agent de asigurări sună un debitor şi se roagă de el să efectueze plata. Şi alţii sunt în aceeaşi situaţie şi, deşi asigurătorul lasă un termen de plată mai relaxat (30 - 60 zile), băncile nu sunt la fel de înţelegătoare şi fac presiuni. Clientul se scuză în repetate rânduri, iar agentul de asigurări nu mai face decât să repete următoarele cuvinte: „Deci, facem mâine plata?...””. „Salariat în mediul privat, în discuţie cu un amic. Patronul le-a tăiat 50% din salarii, pe motiv că încă e criză. Este forţat să renunţe la abonamentul de telefonie mobilă, deşi munceşte încă opt ore pe zi”. „Alt salariat, tot la privat. Munceşte 12 ore pe zi, s-a lăsat de fumat şi a renunţat la maşină, din lipsă de bani. Vorbeşte cu un pensionar, care are multe de reclamat”. Raportul se încheie aici, din motive de redundanţă...