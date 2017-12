„Chiar şi cei mai încăpăţânaţi bancheri trebuie să reducă dobânzile”

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, mai are puţin şi va intra în bănci, ca să reducă singur dobânzile la credite. Ieri, şeful BNR le-a reamintit bancherilor (pentru a câta oară, în ultimele săptămâni!) că trebuie să ieftinească împrumuturile, mai ales că acum dispun de lichidităţi mai multe. „A venit primăvara şi se topesc zăpezile, băncile vor avea mai multe lichidităţi, astfel că vor trebui să scadă dobânzile. Chiar şi cele mai încăpăţânate bănci trebuie să facă asta”, a declarat Isărescu. Ba, mai mult, se pare că BNR pregăteşte încă un impuls pentru piaţa bancară, cu o nouă reducere a dobânzii-cheie. „Eu cred că în momentul de faţă este clar pentru toată lumea - dobânzile la lei sunt în jos, iar inflaţia are o evoluţie favorabilă, ceea ce creează premisele pentru noi reduceri de dobândă de politică monetară. Probabil ne ducem în zona de 5%. Plus că este posibilă o reducere de rezerve minime obligatorii, în a doua parte a anului, măsură care le-ar aduce bancherilor lichidităţi mai mult decât suficiente”, apreciază preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru. Tot ieri, guvernatorul Mugur Isărescu a mai vorbit şi despre o altă măsură de restartare a economiei - acoperirea deficitului CAS prin crearea de noi locuri de muncă şi nu prin majorări de impozite, „care nu fac decât să stimuleze evaziunea”.