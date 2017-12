Chiar şi primarii Puterii s-au săturat de jafurile portocaliilor

După ce primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, miercuri, într-o emisiune televizată, că a primit un proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului care are ca scop „jecmănirea bugetului local“, mai mulţi primari din diferite zone ale ţării au reacţionat dur. Primarul Constanţei a explicat că, potrivit proiectului, de la 1 ianuarie 2011, cota din impozitul pe venitul global ce revenea bugetului local va fi redusă de la 47%, la 35%, sumă care ajunge, la Constanţa, la aprox. 11 milioane de euro, echivalentul sumelor cu care administraţia locală subvenţiona întreţinerea populaţiei. La rândul său, primarul oraşului Sf. Gheorghe, Arpad Antal, spune că iniţiativa „face de râs“ actualul Guvern şi speră că măsura nu va fi aplicată. „Până acum am spus că Guvernul va face descentralizare, pentru că şi preşedintele şi prim-ministrul au fost primari, dar se pare că au uitat, pentru că aceste măsuri sunt împotriva autorităţilor locale, a cetăţenilor“, a declarat Antal Arpad. Iniţiativa nu este privită cu ochi buni nici de primarii din arcul guvernamental, având în vedere că atentează şi la bugetele acestora. Arpad Antal a spus că a vorbit cu colegii de la UDMR şi de la PDL şi că speră că vor putea schimba direcţia. „Noi am tot centralizat, ne dăm seama că ţara merge în faliment şi, în loc să dăm bani autorităţilor locale, îi luăm. Dacă această ordonanţă se adoptă, eu aş fi de reprezentare, dar n-aş mai fi bun de nimic, m-aş duce să semnez doar statele de plată şi condica”, a mai spus Antal.