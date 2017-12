Chiarini: “România are o problemă cu fondurile structurale”

Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România, ambasadorul Donato Chiarini, a declarat, sîmbătă, că România are o problemă cu fondurile structurale, considerîndu-le ca pe monstrul din Lockness: \"Am auzit despre el, dar nu ştim cum arată\". El a arătat că \"fondurile structurale nu sînt milă, nu sînt caritate, ele au menirea de a echilibra diferenţele din interiorul Uniunii Europene, de a asigura o creştere echilibrată. Fondurile structurale sînt o mare pîrghie care fac ţara să crească, dezvoltînd infrastructura şi rezolvînd problemele de mediu\". El a precizat că, potrivit datelor pe care le are de la ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely, din cele 11.000 de localităţi din România, doar 7.000 au reţele de apă potabilă: “Este un imens efort pe care trebuie să îl faceţi şi aici ar trebui folosite fondurile structurale. Discuţia privind incapacitatea României de a atrage fonduri structurale este inutilă. Dacă nu testaţi, nu aflaţi\". Acesta a mai arătat că România a reuşit, în ultimul moment, să scape de clauza de salvgardare pe agricultură, precizînd că există similarităţi cu Italia: \"Şi noi aşteptăm pînă în ultimul moment să îndreptăm lucrurile. Ne place adrenalina sau ruleta rusească\". Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România a mai apreciat că \"primul an al României în UE a fost un succes. “A fost şi o declaraţie a preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barosso, care a spus că lărgirea UE cu România şi Bulgaria a fost un succes. Primii ani sînt întotdeauna o perioadă de ajustări, dar trebuie să spun că România are posibilitatea de a participa la toate nivelurile Comisiei Europene şi a învăţat repede cum să pună problema şi cum să-şi apere interesele\". Potrivit acestuia, \"cîteva state membre au declarat că România şi Bulgaria nu sînt pregătite să adere, dar faptele dovedesc, în special în cazul României, care este mai mare şi mai complexă, că sînt pregătite şi că au un rol important de jucat în regiune\". Pe de altă parte, Chiarini s-a arătat încîntat de faptul că el este \"cel care stinge lumina unui stat candidat şi aprinde lumina pentru un stat membru\", precizînd că România se pregăteşte să-şi lărgească Ambasada la UE.