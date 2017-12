Chilian cere reducerea pedepsei cu închisoarea la care a fost condamnat

Apreciatul cântăreţ Florin Chilian a solicitat reducerea pedepsei de închisoare cu suspendare, de un an şi zece luni, sentinţă dată după ce, în iulie 2006, a condus sub influenţa băuturilor alcoolice şi a provocat un accident. La Tribunalul Cluj a avut loc, ieri, primul termen în care magistraţii au judecat apelul înaintat de solist împotriva sentinţei Judecătoriei din oraşul amintit prin care a fost condamnat, în aprilie, pentru infracţiuni rutiere. Astfel, oamenii legii urmează să se pronunţe asupra apelului depus de apărătorii legali ai artistului. Avocaţii săi au solicitat reducerea pedepsei, susţinând că expertizele realizate în dosar au la bază date neveridice ale Inspectoratului de Poliţie al judeţului Cluj-Napoca. Potrivit avocaţilor, calculul alcoolemiei din momentul producerii accidentului, care indica 1,35 grame/mie, ar fi doar o valoare aproximativă, iar alcoolemia pe care a avut-o Chilian ar fi putut fi de sub 0,80 grame/mie, deci sub limita maximă după care se consideră infracţiune.

Magistraţii au audiat-o, înaintea sentinţei, pe solista Ana Maria Georgescu, fosta prietenă a cântăreţului, aceasta fiind convocată cu mandat de aducere, întrucât lipsise de la termenele anterioare. Ea a declarat judecătorilor că, în noaptea de 23 spre 24 iulie 2006, Chilian s-a certat de două ori cu poliţiştii, prima altercaţie având loc în cartierul clujean Dâmbu Rotund, când, la ieşirea de la o petrecere, a început să adreseze injurii unei patrule de Poliţie şi a refuzat să se legitimeze. Atunci, a aplanat conflictul, după care a condus maşina folkistului până în centrul oraşului, la căminul de garnizoană, unde voiau să se cazeze peste noapte. Pe drum, cei doi s-au certat, iar ea a decis să se cazeze singură. După aproximativ 20 de minute, a fost apelată de Chilian, care i-a spus: „Vino repede. Tu eşti de vină\".

Conform rechizitoriului, după plecarea Anei Maria Georgescu, Chilian, deşi băuse, s-a urcat la volanul maşinii şi s-a îndreptat spre Cojocna, iar pe strada Traian Vuia a pierdut controlul volanului şi a intrat în bordura de pe partea stângă a drumului. Martora le-a spus judecătorilor că a fost bătută de mai multe ori de Florin Chilian, iar în seara respectivă a luat un taxi şi a mers la locul accidentului, unde l-a văzut pe Chilian aplecat la roata din faţă stânga, unde maşina era tamponată. „A început să strige că eu sunt de vină şi apoi să mă lovească. Mergea la maşină, încerca să schimbe roata lovită, apoi venea, spunea că eu sunt de vină pentru toate astea şi mă agresa. Apoi din nou mergea la maşină. M-a lovit din nou cu palma, am căzut şi m-am lovit la cap de bordură\", a adăugat fosta parteneră a lui Chilian.

În urma deliberărilor, magistraţii l-au condamnat pe cântăreţ la un an şi zece luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de trei ani şi zece luni, pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 grame / litru alcool pur în sânge.