CHILOŢII CU DIAMANTE

Aud că un şmecher i-a cumpărat alesei inimii sale o pereche de chiloţi cu diamante! În opinia mea, chiloţii, cu sau fără diamante, tot chiloţi sînt, diferenţa fiind dată de statutul de tetra sau flanelaţi. În România, după cum o atestă şi şmecherul în cauză, chiloţii au ajuns la putere înaintea tuturor celorlalte piese de lenjerie intimă. Reamintesc că, nu cu mult timp în urmă, opinia publică de la noi a fost sedusă de chiloţii lui Prigoană, care au pozat larg pe prima pagină a unor publicaţii. E drept, cît este el de Prigoană, chiloţii săi nu sînt căptuşiţi cu diamante! Aud că şmecherul cu chiloţi cu diamante s-a însurat şi am rămas surprins că naşul lui de cununie nu este şeful poliţiei de frontieră! În cazul său, se lipesc de minune chiloţii căptuşiţi cu ţigări de contrabandă. În politică, după cum ştim cu toţii, se poartă rufele murdare. Cu sau fără diamante… Sînt pline frînghiile de rufele murdare ale politicienilor noştri! Într-o ţară săracă precum a noastră, unii îşi permit să-şi cumpere chiloţi cu diamante! Ce buci cu fiţe au dumnealor! În politică, mizeria se află la loc de cinste. Promovînd mascarada şi bîlciul ieftin, aleşii poporului îşi arată unii altora chiloţii! Se dezbracă de caracter şi se dau în spectacole la matineu şi seara. Nu mă miră că, în aceste condiţii, diverşi indivizi îşi cumpără chiloţi cu diamante! Chiloţăreala din politică a atins cote înalte şi de nebănuit pentru societatea noastră. De necrezut, asistăm la un schimb de chiloţi la nivel înalt. E drept, prezidentul şi premierul nu se laudă că ar avea diamante, dar nici nu ne interesează. Asistăm la nesfîrşite schimburi de dosuri de palme între vîrfurile puterii. De la o vreme încoace, a început să dea şi Călin premierul. Cu sau fără diamante… Fudulia omoară România! Foamea, cu sau fără diamante, tot foame este! A devenit o modă atitudinea unor ajunşi de a ne prezenta în detalii exagerate părţile lor intime şi parşive. Conflictele de tot felul, cu sau fără diamante, ne ocupă tot timpul. Mai marii ţării se ocupă de nimicuri şi de chestiuni infecte. Cu sau fără diamante. Şi ne mai mirăm de ce se bate pasul pe loc! Trăim într-o ţară tristă în care se organizează dezbateri despre soarta rufelor murdare din politichie. Sîntem dominaţi de tupeul şi nesimţirea celor care cred că li se cuvine totul pe nemăsurate. Am intrat în sezonul rece. Vine iarna şi sînt convins că acum şmecherii vor vorbi mai mult despre importanţa izmenelor pe călător cu diamante. Prea multă gălăgie şi nemernicie ! În România, chiloţii cu diamante şi-au pus amprenta pe tot ceea ce înseamnă bîlci şi ţiganiadă. La noi, capitale sînt răfuielile la fundul gol şi cafturile cu capete în gură. Din cînd în cînd, în plin caft politic, sîntem anunţaţi că prostia nu ştiu cui este cu sau fără diamante. Acum, politicienii au găsit un nou subiect de arătat chiloţii unii altora - votul uninominal. Ca la uşa cortului este starea de permanenţă a politichiei noastre. La acest capitol, dominante nu sînt diamantele, ci perlele prostiei. Sînt politicieni care emană perle de-a dreptul monumentale. Alţii avansează prin slugărnicia etalată de “Da, să trăiţi, am înţeles, execut, nu comentez, nu gîndesc!”. Cît timp premierul se menţine pe poziţia pe care se află, chiloţiada dintre palate continuă. Nu cu diamante, ci cu perlele prostiei!