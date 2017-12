Etapa judeţeană a Sesiunii de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţămîntul liceal, care se desfăşoară sub genericul “Chimia - prieten sau duşman?” a avut loc sîmbătă, în amfiteatrul Coriolan al Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrîn” (CNMB) începînd cu ora 10.00. Pentru această etapă s-au calificat 19 lucrări ale unor echipaje (formate din cîte doi elevi) de la liceele: CNMB, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Constanţa, Grup Şcolar “George Emil Palade” Constanţa, Liceul Teoretic “Anghel Saligny” Cernavodă, Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Medgidia, Grup Şcolar Industrial “Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, Grup Şcolar Industrial “Ion Bănescu” Mangalia, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Techirghiol, Grup Şcolar “Carmen Sylva” Eforie Sud, Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu. Ierarhizarea lucrărilor ştiinţifice/proiectelor s-a realizat pe baza unei grile de evaluare care are drept indicatori: rigoarea ştiinţifică a conţinutului, modul de redactare (originalitate în alegerea temei, structurarea logică a conţinuturilor, interpretarea fenomenelor şi bibliografie minimală), expunere şi argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, de analiză, argumentare, expresivitatea prezentării şi capacitatea de a susţine o dezbatere etc.), consistenţa suportului de susţinere a comunicării, metodele de cercetare folosite şi abilităţile formate, creativitate, încadrare în timpul alocat. Cele mai bune două lucrări se vor califica pentru etapa naţională a manifestării, care va avea loc pe 16 mai 2009 la Universitatea Bucureşti.