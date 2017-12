China - Terminal al aeroportului din Shenzhen, patrulat de roboți

Aeroportul orașului Shenzhen, unul dintre cele aglomerate din China, dispune de roboți care patrulează în unul dintre terminalele sale. Potrivit cotidianului „Ziarul Poporului“, aceste aparate, numite Anbot, au un aspect ovoidal care amintește de R2-D2 din seria „Războiul Stelelor“ sau de Dalek din "Doctor Who". "Fața" unui astfel de robot dispune de un ecran digital și de o cameră cu rezoluție înaltă care poate capta imagini ale călătorilor pentru a fi analizate. Așadar, funcția robotului este, momentan, foarte asemănătoare celei a unei camere de supraveghere video. Robotul se poate însă deplasa cu o viteză de până la 18 kilometri pe oră și, în plus, are o "armă" de apărare (un braț situat în partea sa inferioară poate emite impulsuri electrice). Anbot, dezvoltat de o universitate chineză din orașul Changsha, poate, de asemenea, să caute substanțe explozive, arme și stupefiante, iar prețul său este în jur de 100.000 yuani (13.300 euro).