China a interzis filmul ”Noe”

Oficialii de la Beijing au interzis difuzarea în cinematografele din China a filmului ”Noe”, epopee biblică, cu Russell Crowe în rolul principal, film deja interzis în unele ţări musulmane, din motive religioase. Potrivit ”Hollywood Reporter”, citând o sursă sub rezerva anonimatului, interdicţia are loc în mare parte din cauza neîncrederii regimului chinez faţă de subiectele religioase, chiar dacă nu a fost prezentat niciun motiv oficial. În schimb, publicaţia ”The Los Angeles Times” a titrat că refuzul regimului de la Beijing ar putea avea la bază motive pur comerciale. De fapt, China acceptă să difuzeze, în fiecare an, un număr limitat de filme străine, în special câteva pelicule americane de mare succes. Or, China a autorizat deja difuzarea lungmetrajelor ”Godzilla”, ”The Amazing Spider-Man 2” şi ”Captain America”. În schimb, în ţările musulmane, lungmetrajul a fost interzis din cauza subiectului său: potrivit criticilor, acest film nu ar trebui difuzat pentru că Islamul interzice reprezentarea profeților.

Pelicula ”Noe”, care se află în fruntea box office-ului american şi a strâns deja în şase săptămâni circa 100 de milioane dolari în SUA, prezintă povestea lui Noe, însă adăugându-i o dimensiune ecologică. De exemplu, Noe şi familia sa sunt vegetarieni, în timp ce urmaşii lui Cain au construit oraşe şi mâncau carne.