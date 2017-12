China are 564 milioane de internauţi

Numărul utilizatorilor de Internet din China, deja cel mai mare din lume, a ajuns la 564 milioane la finele lui 2012, cu 51 de milioane mai mult decât la finele lui 2011, reprezentând 42,1% din populaţie, a anunţat Centrul chinez de informare în domeniul internetului (CNNIC). Aproape trei sferturi din internauţii chinezi (74,5%) accesează în prezent la reţeaua de internet via telefoanele lor mobile. La finele lunii decembrie 2012, China avea 420 de milioane de utilizatori de internet mobil, cu 64 de milioane mai mult decât la sfârşitul lui 2011. Numărul chinezilor care fac cumpărături pe internet a crescut cu 48 de milioane într-un an, ajungând la 242 milioane, iar numărul utilizatorilor de reţele sociale din China a atins 309 milioane, în creştere cu 58 de milioane într-un an. Autorităţile de la Beijing încurajează dezvoltarea internetului însă în acelaşi timp încearcă să controleze accesul la anumite site-uri cu un conţinut pe care îl consideră sensibil din punct de vedere politic.