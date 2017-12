China se pregătește de război!

Ca urmare a intensificării tensiunilor din Peninsula Coreea şi a posibilităţii declanşării unui conflict în regiune China plănuieşte să construiască tabere de refugiaţi la graniţa cu statul nord-coreean. Existenţa planurilor de construire a taberelor pentru refugiaţi a fost relatată iniţial în publicaţia The Financial Times, în urma divulgării unui document intern al unei companii majore de telecomunicaţii din China. În document era menţionat că Guvernul regional din provincia Jilin vrea să construiască acele tabere pentru că situaţia de la graniţa China-Coreea de Nord s-a intensificat, fiind dezvăluite numele şi locaţiile a trei centre de acest tip, anume: "Changbai Riverside, Changbai Shibalidaogou, Changbai Jiguanlizi". Ulterior, publicaţia The New York Times a informat că alte centre pentru refugiaţi ar mai putea fi construite în oraşele Tumen şi Hunchun.

Un analist militar de la Beijing Wei Dongzxu, a afirmat că, cel mai probabil, zonele de carantină vor fi construite în eventualitatea unui război, în timp ce un specialist de la Universitatea Renmin a declarat că ar fi iresponsabil din partea Chinei să nu se pregătească pentru un astfel de scenariu. "Tensiunile sunt mari în Peninsula Coreea, suntem la limita războiului. Ca putere majoră şi ţară vecină, China ar trebui să se pregătească pentru toate posibilităţile", a explicat specialistul de la Universitatea Renmin. Rusia şi China au început, luni, proiectul "Securitate Aerospaţială - 2017", care include o serie de exerciţii militare comune antieriene, inclusiv antibalistice, pentru menţinerea echilibrului strategic în regiune.