China va depăşi SUA şi va deveni cea mai mare economie a lumii în 2025

China va depăşi Statele Unite ale Americii şi va deveni cea mai mare economie a lumii în 2025, potrivit estimărilor Centre for Economics and Business Research (CEBR), în condiţiile în care, anul trecut, firma de consultanţă din Marea Britanie a estimat că acest lucru se va întâmpla în 2028. Statele Unite îşi păstrează statutul de cea mai mare economie a lumii la finalul acestui an, cu un produs intern brut estimat la 16.800 de miliarde de dolari, în spatele său aflându-se China şi Japonia. Analiştii firmei de consulanţă şi cercetare CEBR apreciază că PIB-ul Chinei se va situa la 26.774 de miliarde de dolari în 2024, iar în 2025 îl va depăşi pentru prima dată pe cel al SUA. Decalajul dintre cele două economii va creşte până în 2030, când economiştii estimează că PIB-ul Chinei va ajunge la 43.700 de miliarde de dolari, iar cel al Statelor Unite la 34.000 de miliarde de dolari. În ceea ce priveşte economiile europene, la finalul acestui an Marea Britanie ar putea devansa Franţa. Cu un PIB estimat la 2.828 de miliarde de dolari, Marea Britanie ar deveni a cincea mare economie a lumii, în condiţiile în care economia franceză este evaluată la 2.827 de miliarde de dolari. Diferenţa dintre PIB-urile celor două ţări este, însă, foarte mică şi se încadrează în marja de eroare a analizei. Germania, cea mai mare economie din Uniunea Europeană, rămâne pe locul al patrulea la finalul acestui an, cu un PIB estimat la 3.636 de miliarde de dolari, şi îşi va menţine poziţia până în 2024, când va fi depăşită de India, potrivit firmei de consultanţă CEBR. De altfel, India, cu un PIB estimat la 3.100 de miliarde de dolari, va depăşi Marea Britanie în 2018, devenind cea mai mare economie din Commonwealth. Mai mult decât atât, analiştii CEBR preconizează că India va deveni a treia mare economie a lumii până în 2029, cu un PIB de peste 9.000 de miliarde de dolari. Rusia coboară două poziţii în clasament, de pe locul opt pe locul zece, la finalul acestui an faţă de anul trecut, în condiţiile în care sancţiunile impuse de UE şi SUA, deprecierea rublei şi reducerea preţului petrolului au condus la scăderea PIB-ului de la 2.118 miliarde de dolari în 2013 la 1.932 de miliarde de dolari la finalul acestui an. Estimările CEBR iau în calcul un preţ mediu al petrolului de 75 de dolari pe baril şi o valoare medie a rublei de 50 de unităţi pe dolar.