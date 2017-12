China va intensifica instruirea antiteroristă, înaintea Jocurilor Olimpice de la Beijing

Instruirea militarilor chinezi va fi sporită, înaintea Jocurilor Olimpice din acest an de la Beijing, pentru contracararea unor potenţiale atentate teroriste, inclusiv ameninţări nucleare şi biochimice, a anunţat presa oficială de luni. Armata pentru Eliberarea Poporului a înfiinţat, în iunie 2007, o unitate specială de securitate, care este responsabilă şi pentru contingentele aeriene şi maritime, a precizat agenţia oficială China Nouă. “Acest an aduce un test provocator. Am prevăzut programe de instruire ample, înainte de Jocurile Olimpice, pentru a ne pregăti mai bine pentru orice ameninţare posibilă”, a declarat un ofiţer de rang înalt din cadrul armatei. “Trupele se concentrează pe ameninţările biochimice şi nucleare, precum şi pe operaţiuni de salvare de urgenţă”, a adăugat China Nouă. “Armata este responsabilă pentru protecţia aeriană a tuturor locurilor şi siguranţa maritimă a regiunilor de coastă şi se va confrunta, în principal, cu ameninţări netradiţionale în timpul Jocurilor Olimpice, în principal cu atacuri biochimice şi nucleare”, potrivit agenţiei.

China a identificat atentate teroriste potenţiale ca fiind cea mai importantă ameninţare pentru Jocurile Olimpice, potrivit presei. Guvernul nu a precizat ce grupări ar putea viza Olimpiada, însă în China se află mai multe minorităţi cărora Beijingul le-a atribuit mai multe atentate cu bombă comise în ultimii ani.