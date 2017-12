Chinezii încep analizele tehnice pentru trenul de mare viteză Constanţa - Bucureşti

10:03:32 / 26 Martie 2014

Proiecte nebune

Linia Bucuresti–Constanta a fost modernizata , deci practic e noua. Guvernantii nebuni vor sa se faca o alta linie complet noua(!) pt. a se circula cu 250 km/h. Romania are datorii de 100 miliarde euro si in loc sa incercam sa scapam de aceste datorii, facem in continuare imprumuri pt. proiecte inutile si demente. Dezastrul in care a fost adusa tara asta arata in mod clar ca in Romania sunt cu totul alte prioritati (spitale, scoli, etc., etc.) decit astfel proiecte nebune, proiecte care in realitate au ca unic scop distrugerea cu desavirsire a economiei nationale.