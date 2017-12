Chinezii, pregătiți să invadeze România. Miza - zeci de miliarde de dolari!

20:06:38 / 15 Iulie 2017

BUCURIE MARE

Investitorii straini dau buzna " in livada " din fonduri europene sa faca marmelada " , ar fi zis Toparceanu daca ar fi fost contemporan cu noi . Si asta datorita intelepciunii Marelui Lider Liviu Dragnea , mereu preocupat de fericirea noastra . Potrivit declaratiei , delegatia chineza va avea ocazia , in prima faza . sa faca alpinism urcand pe munte sa vada Babele , Omul si Caraimanul . Nu punem la indoiala capacitatea Chinei de a realiza ceea ce ne lipseste noua , insa ne ingrijoreaza de pe acum data cand vor incepe efectiv lucrarile , avand in vedere ca potrivit traditiei romanesti , in acest an are lor intalnirea si banchetul , la anul alte intalniri si alte banchete , apoi inca 2-3 ani se vor face studii si emite legi speciale care sa asigure venituri cat mai mari politicianistilor nostri . Romania va fi legata in final de China nu printr-un pod ci printr-un coridor , ceea ce va suplini lipsa de aeronave si nave maritime romanesti . Poate vom afla curand daca investitorii chinezi vor aduce nu numai bani ci si muncitori si tehnica necesara , asa cum a procedat si procedeaza peste tot in lume . Un singur lucru este cert . Daca China va realiza obiectivele enumerate de dl Dragnea , chinezii vor manca in Romania cu lingura si noi cu betisoarele . Ingrijorarea noastra este diminuata doar de speranta ca daca PSD nu va mai guverna Romania in urmatorii 10-15 ani , toate investitiile vor fi finalize de PNL in secolul urmator . Pana atunci , rabdare si tutun .