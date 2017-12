Chipciu s-a transferat la Anderlecht Bruxelles

Mijlocașul român Alexandru Chipciu s-a transferat la vicecampioana Belgiei, Anderlecht Bruxelles, potrivit presei belgiene. Chipciu (27 de ani), care a participat cu România la EURO 2016, a sosit luni seară la Bruxelles pentru a parafa tranzacția, dar detaliile contractului nu au fost făcute publice deocamdată. Anderlecht a confirmat marți venirea lui Chipciu pe contul oficial de Twitter, postând o imagine cu jucătorul la aeroportul Zaventem și mesajul „Bine ai venit, Alexandru Chipciu”.

Chipciu și-a început cariera la FC Brașov, iar în 2012 a trecut la Steaua București, formație pentru care a marcat 24 de goluri în 116 meciuri. Are 3 goluri marcate și 23 de selecții la echipa națională. În cei 4 ani şi jumătate petrecuţi la Steaua, mijlocaşul născut la Brăila a câştigat trei titluri de campion național, o Cupă a României, o Supercupă şi două Cupe ale Ligii. A ajuns cu Steaua până în optimile Europa League şi în grupele Ligii Campionilor.

Presa belgiană relata că Alexandru Chipciu urma să semneze un contract pe patru ani, în valoare de 3,5 milioane euro, inclusiv bonusuri, din care Steaua va achita 500.000 de euro lui FC Brașov, clubul formator al jucătorului. Anderlecht va plăti 3 milioane de euro Stelei, urmând ca alți 500.000 de euro să ajungă în conturile clubului bucureștean dacă belgienii se vor califica în grupele unei competiţii europene şi dacă vor câştiga titlul. „Sunt fericit să semnez cu Anderlecht! Scopul meu este să câştig titlul!”, a fost prima declarație a lui Chipciu la sosirea în Belgia.

Iată ce a declarat Alexandru Chipciu marţi, într-un interviu acordat pentru site-ul oficial al echipei din Bucureşti:

„Încă nu pot gândi la rece ce înseamnă despărţirea de Steaua, dar pot spune că nu mi-e uşor să mă despart de acest club, de colegi şi de toţi oamenii cu care am lucrat aici! De când am semnat cu Steaua şi până acum, când m-am transferat la Anderlecht, pot să spun că totul a fost extraordinar! Pentru mine, Steaua a fost visul unui copil devenit realitate la vârsta de 22 de ani. Cu siguranţă, la capitolul amintiri frumoase pot încadra cele trei titluri caştigate consecutiv, de o manieră categorică (chiar dacă am avut emoții cu ASA în sezonul 2014-2015, să nu uitam că în tur aveam 11-12 puncte avans), după 7 ani de pauză, meciurile din UEFA Europa League şi UEFA Champions League şi, nu în ultimul rând, multiplele victorii contra celor de la Dinamo”.

„Plec motivat şi entuziast la Anderlecht, deoarece este o nouă provocare pentru mine şi chiar aveam nevoie de aşa ceva. Nici nu vreau să mă mai gândesc la contestatari, mi se pare plictisitor acest subiect. Cred că, în toţi aceşti ani, am vorbit doar pe teren, altfel nu ajungeam aici. Sunt complet detaşat acum de lucrurile astea şi vreau să mă gândesc doar la mine şi la familia mea. Aşa cum am spus şi mai devreme, Steaua pentru mine a fost un vis devenit realitate, a fost ceva incredibil ca, peste ani, să ajung din postura de suporter în postura de jucător pe teren. Mi-aş dori ca toţi copiii care se apucă de fotbal şi au un vis să aibă parte de aşa ceva. La ce va fi m-am gândit chiar cu câteva zile înainte să semnez. Am o stare de bucurie, pentru că acum voi avea senzaţiile pe care le aveam când eram mic, deoarece sentimentele din postura de jucător sunt diferite. Sufleteşte o să fiu mereu la Steaua, dar profesional, ca jucător cel puţin, perioada Steaua din viaţa mea s-a încheiat acum”.