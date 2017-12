Chirie pentru nisipul de sub apa mării!

Eroziunea costieră accentuată şi continuă a condus la o scădere semnificativă a suprafeţei plajelor litoralului românesc. Chiar dacă Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) este instituţia care ar fi trebuit să ştie în detaliu acest lucru, la licitaţia plajelor din acest an, unii operatori de plajă s-au trezit că au licitat pentru o suprafaţă, dar în realitate au administrat alta, mai mică. Despre priceperea angajaţilor ABADL în ceea ce priveşte licitaţiile ne-am lămurit la începutul verii, atunci când operatorii de plajă au fost complet debusolaţi din cauza caietelor de sarcini încâlcite. Numeroasele sesizări de la operatorii de plajă nu fac decât să confirme „profesionalismul” reprezentanţilor ABADL. Mai gravă este atitudinea instituţiei faţă de aceste sesizări. Directorul ABADL, Marian Mitrea, a precizat, într-un comunicat de presă, pentru că despre declaraţii nici nu se poate pune problema, Mitrea având o mare deficienţă în ceea ce priveşte comunicarea, că singurul operator de plajă care a sesizat diferenţele de măsurători a fost Romned, care, de altfel, a şi ameninţat instituţia cu procese în instanţă. Lucrurile nu sunt nici pe departe aşa. Există şi alţi operatori care au achiziţionat plaje şi care au sesizat ABADL în legătură cu diferenţele de măsurători, nu o dată, ci de mai multe ori, dar care nici nu au fost băgaţi în seamă de conducerea ABADL. Directorul instituţiei susţine în cadrul comunicatului că la licitaţia din acest an s-au luat în calcul măsurătorile din 2009 şi că acolo unde s-au confirmat sesizările s-a acţionat în consecinţă, adică s-a scăzut chiria pentru nisip. Ceilalţi operatori de plajă însă au rămas cu banii luaţi pentru bucăţi importante de plajă aflate sub apă. Până în prezent, ABADL nu s-a dovedit decât o instituţie portocalizată de Guvernul PDL, care, în loc să susţină procesul investiţional pe litoral, s-a pus cu japca pe operatorii de plajă. De fapt, ABADL nu face excepţie de la regula de bază impusă de Guvernul Boc: japcă şi presiune pe contribuabili.