CHIRNOGENI - Drumurile din comună, pietruite în proporţie de 60%

Pînă în această lună, Primăria comunei Chirnogeni a finalizat aproape jumătate din programul de pietruire a drumurilor din comună pe anul 2009. Primăria şi-a propus pentru anul acesta să pietruiască 7,8 km de drumuri, din care a finalizat deja peste 3,5 km. Potrivit afirmaţiilor primarului, Gheorghe Manta, firma contractată pentru aceste lucrări mai are de executat pietruiri pe 4,3 km de drum, astfel finalizîndu-se programul pe acest an. “Mai avem de pietruit încă 52 de km, din cei 108 din toată comuna, pe care sperăm să îi finalizăm în anii viitori, în funcţie de banii pe care îi vom avea la dispoziţie. După finalizarea acestor lucrări putem spune că am pietruit aproximativ 60% din drumurile din toată comuna. După încheierea acestui program vom demara lucrările de asfaltare a drumurilor“, a declarat Manta. El a adăugat că pentru lucrările executate anul acesta au fost alocate fonduri atît de la bugetul local, dar mai ales, din partea Consiliului Judeţean Constanţa.