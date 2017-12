Chirurgia oncologică, mînă-n mînă cu cea generală

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), prof. dr. Irinel Popescu, prezent la deschiderea celui de al XI-lea Simpozion al Secţiunii Române de IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists) a declarat că manifestarea are ambiţii mai mari decît de obicei. În primul rînd, este un simpozion al IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists), prestigioasa asociaţie ştiinţifică internaţională al cărei profil principal îl constituie oncologia digestivă, reunind chirurgi, gastroenterologi şi oncologi. În al doilea rînd, este o manifestare a ACHBT (Asociaţia Români de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic), asociaţie înfiinţată în anul 2006 cu scopul de a servi ca societate savantă pentru chirurgia hepato-bilio-pancreatică. Introdusă, iniţial, în România, sub denumirea de „supraspecializare”, avînd la data respectivă (anul 2000) ca obiect „Chirurgia hepatică şi transplantul hepatic” şi durata de un an, s-a transformat în prezent în „studii aprofundate”, avînd ca obiect „chirurgia hepato-bilio-pancreatică”. Potrivit medicului, în România, chirurgia ficatului a făcut progrese în ultimele două decenii, ajungîndu-se ca, în prezent, să se efectueze de rutină rezecţii hepatice majore în mai multe centre din ţară şi aproape 200 de transplante hepatice în Institutul Clinic Fundeni.

Scopul formării specialiştilor cu acest profil îl constituie crearea unei reţele naţionale de chirurgie hepato-bilio-pancreatică prin înfiinţarea unor compartimente cu acest profil în cadrul secţiilor de chirurgie generală. O altă secţiune de „studii aprofundate”, şi anume chirurgia oncologică, devenită şi ea cu durata de doi ani, va fi abordată atît din punct de vedere ştiinţific, cît şi organizatoric, în cadrul simpozionului. „Personal, consider chirurgia oncologică inserată tot în cadrul reţelei de chirurgie generală naţionale, sub aceeaşi formă a compartimentelor. Două sau chiar trei institute oncologice nu pot acoperi necesităţile acestui tip de chirurgie foarte răspîndit şi cu un impact atît de mare asupra prognosticului”, a adăugat prof. Irinel Popescu. Şi prof. univ. dr. Vasile Sîrbu, şeful Clinicii de Chirurgie II a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, totodată şi preşedintele Societăţii Române de Chirurgie, prezent la manifestare, este de părere că institutele de oncologie existente în ţara noastră nu pot sub nicio formă să acopere toate intervenţiile chirurgicale în care sînt implicate tumori maligne, şi asta pentru că numărul bolnavilor este tot mai mare. „Noi, în fiecare zi, operăm cîte un bolnav de cancer”, a mai spus prof. univ. dr. Sîrbu. Alături de colegii săi, a pledat pentru dezvoltarea chirurgiei de vîrf în România, chiar dacă are preţuri mai mari. „Progresul nu poate sta pe loc. În sănătate, rămînerea în loc pe motiv că nu avem bani, este păguboasă. Sîntem obligaţi să oferim bolnavului din România tot ce este mai bun pentru sănătatea lui. Altfel pleacă în străinătate şi atunci trebuie să plătim mult mai mult”, a mai spus prof. Irinel Popescu. El a opinat că în chirurgia foarte scumpă trebuie să existe o ierarhie de priorităţi. „Dacă nu introducem deloc tehnici de vîrf, ne deprofesionalizăm”, a mai spus preşedintele CNAS.