Chirurgia salvează companiile statului, nu aspirina

OK PENTRU GUVERN Criza nu a ajuns la final, businessul românesc este pe minus, dar ţara rămâne interesantă pentru investiţii, iar „lumea se va năpusti din nou aici”, atunci când vom reveni pe linia de plutire, a declarat în weekend omul de afaceri Ion Ţiriac, într-o emisiune televizată. „Vestea bună este că nu suntem atât de jos pe cât crede lumea. Am rămas totuşi un punct interesant pentru investiţii în Europa. Poate că încă nu suntem la suprafaţă, dar lumea se interesează de noi. Ţinta Guvernului (creştere economică de 1,6%, în 2013 - n.r.) este modestă, după părerea mea, dar realizabilă, având în vedere că noi nu ştim încă ce se întâmplă în toată Europa”, a spus Ţiriac, adăugând totuşi că businessul real „nu este în floare”, nefiind nici măcar la 30% din nivelul de acum 4 - 5 ani. Pe moment, omul de afaceri acordă credit guvernului, dar avertizează că, „dacă premierul Victor Ponta vrea să rămână 20 de ani în politică şi în poziţia curentă, trebuie să facă ceva în următorii doi ani”. În opinia sa, Guvernul ar trebui să ofere facilităţi financiare şi fiscale şi să reducă birocraţia, dacă vrea să atingă ţinta de creştere pentru 2013; cât despre fondurile europene, Ţiriac spune că nu este un partizan: „Fondurile vin şi vor trece la un moment dat. Eu trebuie să mă gândesc la ţara asta şi atunci când nu voi mai avea fonduri, pentru că deja nu ştiu să le atrag”.

CHIRURGIE PE VAGOANE Şi companiile de stat sunt un punct nevralgic din „To-Do-List”-ul guvernamental, consideră Ţiriac: „Nu poţi să le ţii în viaţă numai cu aspirină. Ori faci chirurgie şi tai ce este rău şi arunci afară şi trăieşti ca lumea, ori nu. În niciun caz nu tai ca să dai la fier vechi, cum s-ar putea întâmpla cu CFR Marfă. În ziua de azi, din păcate, se face o diferenţă între stat şi privat. N-ar trebui să se mai facă absolut nimic. Eu când aud că funcţionarii trebuie plătiţi... Şi muncitorii mei trebuie plătiţi! Miile pe care încă îi am, pentru că n-am putut să dau afară 13.000 din 14.000, doar pentru că îmi merge mie rău. Deci şi eu sunt un fel de stat, iar treaba asta, că nu putem acum să subvenţionăm, asta-i viaţa!”. Nu în ultimul rând, Ion Ţiriac a vorbit şi despre moneda naţională, pe care o consideră supraevaluată. „Nu ştiu cât timp se mai poate menţine cursul, dacă nu real, artificial. Având în vedere că noi nu exportăm chiar atât cât am vrea şi că trebuie să importăm puţin mai mult decât exportăm, deci există un deficit, o să fie o nenorocire când leul va ajunge la o valoare mult mai slabă. Sper să greşesc”, a conchis omul de afaceri. Pentru 2013, Guvernul are o estimare de curs de 4,5 lei/euro.