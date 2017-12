Chirurgul care l-a operat pe Johnny Hallyday face apel la justiţie

Chirurgul Stéphane Delajoux, contestat de anturajul lui Johnny Hallyday după ce l-a operat pe cântăreţ de hernie de disc, pe 26 noiembrie, la Paris, a decis să îl dea în judecată pentru defăimare pe Jean-Claude Camus, producătorul muzical al starului francez. Reamintind că operaţia cântăreţului a decurs perfect, Stéphane Delajoux a mărturisit că persoana lui a făcut obiectul unui adevărat linşaj. „Jean-Claude Camus m-a făcut şi a vorbit despre un . Acest mesaj este de o violenţă neaşteptată”, a adăugat chirurgul francez. „Ni s-a spus că acea operaţie a fost un masacru. Medicii din Los Angeles s-au declarat revoltaţi”, a declarat Jean-Claude Camus pentru AFP, într-un interviu acordat pe 11 decembrie. Aflat la Los Angeles, producătorul a declarat că nu a făcut niciodată vreo afirmaţie la adresa chirurgului. „Nu am făcut decât să repet cuvintele familiei şi ale reprezentanţilor spitalului american. Nu ştiam că riscam să fiu dat în judecată pentru defăimare. Eu am comunicat doar veştile care îmi parveneau de la Los Angeles. Am fost, fără îndoială, un papagal”, a recunoscut producătorul francez.

Medicul Stéphane Delajoux a fost agresat la Paris, pe 12 decembrie, la o zi după declaraţia lui Jean-Claude Camus, fără să fie rănit grav, de către două persoane care purtau cagulă, fără arme, în faţa mai multor martori, în apropiere de reşedinţa sa. Avocaţii acestui chirurg consideră că agresiunea comisă la Paris asupra clientului lor este o urmare a acuzaţiilor violente ce i-au fost aduse recent.

Johnny Hallyday, în vârstă de 66 de ani, a fost internat de urgenţă, pe 7 decembrie, la Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, în urma unei infecţii apărute după intervenţia chirurgicală efectuată la Paris. Cântăreţul a ieşit, luni, din coma artificială în care a fost plasat de către medicii americani, care a avut scopul de a-i micşora suferinţa şi de a uşura tratamentul. Perspectivele unei convalescenţe prelungite au obligat societatea de producţie Jean-Claude Camus Productions să anuleze ultima etapă din turneul mondial de adio al starului francez, intitulat Tour 66, care ar fi trebuit să se reia pe 8 ianuarie, printr-un concert la Amiens, şi să se încheie pe 13 februarie, la Paris-Bercy.