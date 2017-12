Chitară vândută cu 408.000 dolari

Chitara la care au cântat doi membri marcanţi ai trupei The Beatles, John Lennon şi George Harrison, a fost vândută la sfârşitul săptămânii trecute, la o licitaţie Sotheby\'s, la New York, contra sumei de 408.000 de dolari. Cu această chitară apare John Lennon în videoclipul în care a interpretat ”Hello, Goodbye”, iar George Harrison a interpretat ”I Am The Walrus”. Numele celui care şi-a adjudecat ”chitara istorică” a trupei The Beatles nu a fost dat publicităţii. Licitaţia a depăşit aşteptările organizatorilor, care nu sperau la încasări peste 300.000 de dolari. Această chitară semiacustică a fost realizată special pentru The Beatles, de către compania VOX.