Chitaristul Keith Richards va lansa un album solo

Keith Richards, chitaristul legendarei trupe britanice Rolling Stones şi unul dintre cei mai neîmblînziţi oameni din industria muzicală rock, va lansa un album solo care va include coverurile unor piese considerate de critică uşor de ascultat. Această informaţie a fost dată publicităţii după ce 20 de piese ale celebrului chitarist al trupei Rolling Stones, care nu au fost niciodată făcute publice, au fost postate pe un site care aparţine lui Greg Van Dyke, un fan din New Orleans al trupei Rolling Stones. Albumul va conţine o variantă jazz a clasicului ”Somewhere Over The Rainbow”, interpretat de Judy Garland în filmul ”Vrăjitorul din Oz” (1939) şi o preluare a piesei ”I Wonder Who\'s Kissing Her Now”, interpretată de Perry Cosmo. Alte piese incluse pe acest album vor fi ”Apartment No 9”, un omagiu adus starului muzicii country Tammy Wynette, un cover după piesa ”Let It Be Me”, a lui Andy Williams, o versiune a piesei ”The Nearness Of You”, a compozitorului Hoagy Carmichael, un cover după ”Blue Monday”, a lui Fats Domino şi o interpretare originală a piesei ”She Still Comes Around”, a lui Jerry Lee Lewis

Aceste coveruri după nişte piese sentimentale creează o notă discordantă cu imaginea obişnuită a lui Keith Richards, care de mai multe ori a declarat că ”internarea în clinicile de tratare a dependenţei de droguri şi de alcool este pentru cei care renunţă uşor” şi căruia, în urmă cu un an i se mai dădeau doar şase luni de trăit. În 2007, celebrul chitarist a declarat că a prizat cenuşa tatălui său ca pe o doză de cocaină, iar în 2006, el a fost operat pe creier, după ce a căzut dintr-un palmier, în timp ce se afla în vacanţă în Fiji. Unele dintre piesele de pe noul album sînt neterminate şi au nevoie să fie reînregistrate, dar Keith Richards a declarat că va avea timp suficient pentru acest lucru, deoarece trupa Rolling Stones nu va mai înregistra niciun album de studio pînă în toamna anului viitor, iar următorul turneu mondial al formaţiei este programat pentru 2010.

Keith Richards, născut în 1943, este chitarist, compozitor, cîntăreţ, producător britanic şi membru co-fondator al legendarei trupe Rolling Stones. El este cunoscut pentru ritmul lui inovator de interpretare, iar în anul 2003, el s-a clasat pe locul 10 în topul celor mai buni 100 de chitarişti din lume, realizat de revista ”Rolling Stone”. Alături de colegul său Mick Jagger, Keith Richards a scris versurile şi creat muzica pentru sute de piese, dintre care 14 au fost incluse de aceeaşi revistă de specialitate, ”Rolling Stone”, în lista celor mai bune 500 de cîntece din toate timpurile.