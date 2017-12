Golgeterul ligii secunde în prima parte a sezonului, cu 10 goluri marcate pentru Săgeata Năvodari, Sorin Chiţu a fost cerut cu insistenţă în Liga I de Pandurii Tg. Jiu, gruparea gorjeană fiind dispusă să ofere o sumă importantă de bani sau mai mulţi jucători la schimb. Năvodărenii au ales a doua variantă şi, după ce cele două cluburi au ajuns la un acord, jucătorul în vârstă de 30 de ani a ajuns sub comanda lui Petre Grigoraş. Nu a participat însă decât la un singur antrenament, marţi după-amiaza, părăsind Tg. Jiu a doua zi dimineaţă. Acuzat de oficialii gorjeni că a fugit de la echipă, Chiţu a explicat ieri ce s-a întâmplat: „Am ajuns la un acord verbal cu preşedintele celor de la Pandurii, Eugen Pîrvulescu, astfel că marţi am ajuns la Tg. Jiu, urmând să semnez contractul. La antrenament însă, antrenorul Petre Grigoraş m-a luat de o parte şi mi-a spus că vrea să mă vadă în cantonamentul din Antalya şi abia apoi vor decide dacă mă transferă. Le-am spus însă că nu vin în probe, pentru că nu sunt un puşti. În plus, nu eu m-am propus la Pandurii, ci ei m-au căutat, astfel că se presupune că m-au urmărit jucând şi ştiu ce pot. Nu-mi permit la 30 de ani să plec vreo două săptămâni în Turcia şi apoi să-mi spună că nu mai au nevoie de mine. Pîrvulescu mi-a spus să mă duc la hotel şi să aştept acolo un telefon. Nu m-a căutat nimeni, astfel că miercuri dimineaţă m-am urcat în maşină şi am plecat spre Băile Herculane, unde Săgeata este în cantonament. M-au făcut neserios, dar consider că ei s-au comportat urât. M-am simţit umilit cât am stat acolo, pentru că nu mă băgau în seamă”, a declarat Chiţu. Atacantul năvodărean a mărturisit că nu este afectat de ratarea transferului şi că speră să joace din sezonul viitor în prima ligă, cu Săgeata Năvodari. „Nu sunt nici supărat, nici dezamăgit. Aşa a fost să fie! Îmi doresc să promovăm în vară şi să joc în Liga I cu Săgeata”, a adăugat golgeterul năvodărean. Altfel, năvodărenii şi-au schimbat programul amicalelor din cantonamentul montan, urmând să joace cu CSS Reşiţa, pe 2 februarie, şi cu Drobeta Tr. Severin, pe 4 februarie.