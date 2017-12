Chivu ar putea fi cedat dacă AS Roma nu va evolua în Liga Campionilor

Cotidianul "Il Tempo" a notat, ieri, că fundaşul Cristian Chivu ar putea fi cedat dacă echipa AS Roma nu va evolua în ediţia viitoare a Ligii Campionilor, deoarece conducătorii clubului se g]ndesc să aducă un jucător cu un salariu mai mic. Sursa citată notează că diriguitorii clubului italian s-au înt]lnit cu Andrea Pretti, impresarul pentru Italia al fotbalistului român, dar nu s-a discutat nimic concret despre un viitor contract între cele două părţi. Chivu, care se află pe lista de achiziţii a formaţiilor Internazionale Milano, AC Milan, Real Madrid, FC Barcelona şi Chelsea Londra, mai are contract cu Roma p]nă în vara anului 2008. AS Roma a terminat actualul sezon pe locul cinci în Italia şi în mod normal ar participa în Cupa UEFA, dar după anchetele declanşate de mai multe instanţe privind existenţa unor meciuri trucate în campionat, Juventus Torino riscă să fie retrogradată "administrativ" şi astfel echipa antrenată de Luciano Spalletti ar putea evolua în Liga Campionilor.