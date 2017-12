Chivu nu vrea să plece de la AS Roma

Cristian Chivu, internaţionalul român legitimat la AS Roma, a declarat pentru cotidianul Corriere dello Sport că viitorul său este în continuare la formaţia pregătită de Luciano Spalletti şi că vrea să îşi prelungească angajamentul cu gruparea din capitala Italiei. "Acum, după patru ani de la venirea mea la Roma, sînt mai fericit ca niciodată. Oraşul este extraordinar, am mulţi prieteni. Vreau să rămîn aici pentru a ajuta echipa să cîştige. Noi nu am reuşit pînă acum, dar cred că sîntem pe drumul cel bun. Nu avem un obiectiv precis, dar sîntem implicaţi pe toate fronturile şi intrăm pe teren la fiecare partidă cu mentalitate de învingători. Mă înţeleg bine cu conducătorii, cu colegii şi cu antrenorul. Nu aplec urechea la zvonurile de transfer, sper să îmi prelungesc contractul pentru a ajuta Roma să învingă. Procuratorii mei au vorbit deja cu conducerea clubului şi urmează să se revadă", a spus Chivu.