Chivu revine la antrenamente în două zile

Selecţionerul echipei naţionale a României, Victor Piţurcă, a mărturisit ieri că nu este îngrijorat de situaţia căpitanului Cristian Chivu, deoarece accidentarea suferită în meciul Lazio - Internazionale Milano, nu este gravă, acesta urmînd să revină după două zile de pauză. “Nu mă ocup de problemele medicale ale jucătorilor de la echipa naţională, ci doar sînt informat. Nu mă îngrijorează situaţia lui Chivu pentru că nu s-a accidentat grav. Nu este vorba de umărul acela unde a mai avut probleme. A avut o alta problemă, cu clavicula. Acum are nevoie de două zile de pauză şi nu va fi nicio problemă”, a spus Piţurcă. Altfel, Roberto Donadoni, selecţionerul adversarei “tricolorilor” din Grupa C, Italia, a stabilit lotul “squadrei azzura” pentru turneul final al Campionatului European din Austria şi Elveţia: Portari: Gianluigi Buffon (Juventus Torino), Marco Amelia (Livorno), Francesco Toldo (Internazionale Milano); Fundaşi: Christian Panucci (AS Roma), Massimo Oddo (AC Milan), Fabio Cannavaro (Real Madrid), Marco Materazzi (Internazionale Milano), Andrea Barzagli (US Palermo), Giorgio Chiellini (Juventus Torino), Gianluca Zambrotta (FC Barcelona), Fabio Grosso (Olympique Lyon); Mijlocaşi: Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini (toţi AC Milan), Daniele De Rossi, Simone Perrotta, Alberto Aquilani (toţi AS Roma), Mauro Camoranesi (Juventus Torino); Atacanţi: Alessandro Del Piero (Juventus Torino), Marco Borriello (Genoa), Antonio Di Natale, Fabio Quagliarella (ambii Udinese), Luca Toni (Bayern Munchen).