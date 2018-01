Chris Froome neagă orice intenție de dopaj

Ciclistul britanic Chris Froome, depistat pozitiv cu ocazia Turului Spaniei 2017, cursă pe care a câștigat-o în luna septembrie, a pus rezultatul controlului pe seama astmului de care suferă și ținut să sublinieze că tratează „cu foarte mare seriozitate” poziția sa de lider în sportul cu pedale. Uniunea Ciclistă Internațională (UCI) a anunțat miercuri că în eșantionul care i-a fost recoltat lui Froome pe 7 septembrie a fost depistată o concentrație ridicată de salbutamol, un bronhodilatator, contraexpertiza confirmând rezultatul primului test.

Controlul a fost planificat și realizat de Fundația Antidoping pentru Ciclism (CADF), organism independent mandatat de CIO, însărcinat cu definirea și punerea în practică a strategiei antidoping în ciclism, iar Froome a fost notificat în legătură cu rezultatul testului pe 20 septembrie, a precizat UCI. Conform comunicatului, „prezența unei substanțe specifice precum salbutamolul într-un eșantion nu antrenează impunerea unei suspendări provizorii obligatorii împotriva ciclistului, iar în această fază a procedurilor UCI nu va mai face niciun alt comentariu legat de acest caz”.

„Este bine cunoscut faptul că sufăr de astm și știu exact care sunt regulile. Utilizez un inhalator pentru a ține sub control simptomele, întotdeauna în limitele permise, și sunt sigur că voi fi testat în fiecare zi când port tricoul de lider. Astmul meu s-a agravat în La Vuelta, așa că am urmat sfatul medicului echipei, de a crește doza mea de salbutamol. Ca întotdeauna, am avut cea mai mare grijă să mă asigur că nu am folosit mai mult decât doza admisă. Tratez cu foarte mare seriozitate poziția mea de lider în acest sport. UCI are absolut dreptul de a examina rezultatele testelor și, împreună cu echipa, voi furniza orice informație necesară”, a precizat Froome (32 de ani).

Cvadruplu câștigător al Turului Franței (2013, 2015, 2016, 2017), Chris Froome s-a impus anul acesta, în premieră, și în Turul Spaniei, reușind astfel o dublă inedită în același sezon, pe care au mai realizat-o doar doi rutieri înaintea sa, francezii Jacques Anquetil (1963) și Bernard Hinault (1978).