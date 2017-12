Chris Martin nu mai este vegetarian

Odinioară era numit unul dintre cei mai sexy vegetarieni din lume, dar, după ”despărţirea conştientă” de Gwyneth Paltrow, Chris Martin şi-a regăsit libertatea de a consuma carne. Solistul trupei Coldplay a recunoscut că nu mai este vegetarian, într-un interviu acordat recent. Cântăreţul de 37 de ani a admis că îi cam pare rău că... s-a spurcat din nou la carne şi că fiica sa Apple, de 10 ani, este vegetariană de când s-a născut.

Entuziasmul lui Gwyneth Paltrow faţă de dieta vegetariană este binecunoscut. Actriţa îşi creşte ambii copii, Apple şi Moses, fără ajutorul proteinelor animale şi aceştia sunt printre cei mai sănătoşi copii de vedete. După despărţirea de Chris Martin, şi actriţa Gwyneth Paltrow, de 41 de ani, îşi ocupă timpul cum poate pentru a nu se mai gândi la mariajul lor. Acum, actriţa este extrem de interesată de industria de catering din Los Angeles și a început să se documenteze, împreună cu un grup de prieteni, pentru a realiza un ghid cu cele mai bune rulote fast-food din oraş. ”Rulotele fast-food reprezintă un simbol al identităţii culturale a oraşului Los Angeles. Din câte se pare, nimeni nu ştie care sunt cele mai bune din Los Angeles. Am fost întrebaţi de câteva ori şi nu am reuşit să oferim o listă exactă de recomandări”, a scris Gwyneth Paltrow pe blogul ei de lifestyle, goop.com. ”Prin urmare, majoritatea echipei Goop a pornit pe Abbot Kinney - un lung bulevard din Venice -, unde, în prima vineri din fiecare lună, se adună cele mai grozave rulote fast-food din Los Angeles. Am rugat unii dintre prietenii noştri să ni se alăture şi am decis să realizăm ghidul rulotelor fast-food din Los Angeles, după ce vom vizita peste 40 de asemenea rulote şi vom degusta peste 50 de meniuri”, a mai adăugat Gwyneth Paltrow.

Actriţa americană este pasionată de gastronomia tradiţională, a scris cărţi de bucate şi a lansat recent un club online dedicat acestor volume cu reţete. Astfel, în 2008, a scris, împreună cu maestrul bucătar Mario Batali, cartea ”Spain, a Culinary Road Trip with Mario Batali”, iar în 2011, a lansat volumul ”My Father's Daughter: Delicious, Easy Recipes Celebrating Family and Togetherness and Notes From the Kitchen Table”. În 2013, Gwyneth Paltrow a publicat cartea de bucate ”It's All Good: Delicious Easy Recipes That Will Make You Look Good and Feel Great”.