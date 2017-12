Chris Norman, la al zecelea concert în România

Chris Norman, vocea desprinsă din celebra trupă Smokie, va reveni pe scena Sălii Palatului din Bucureşti, pe data de 15 noiembrie, pentru a susţine un concert, împreună cu formaţia sa. Evenimentul face parte din cadrul unui turneu de promovare a celui mai recent album al său, lansat în luna februarie, intitulat „Chris Norman, The Hits! From His Smokie And Solo Years“.

Artistul a cunoscut succesul ca solist şi chitarist, alături de legendarul grup Smokie, pe care l-a părăsit, însă, în anul 1985, după ce lansase o serie de hituri: „If You Think You Know How To Love Me“, „Living Next Door to Alice“, „I’ll Meet You At Midnight“ sau „Lay Back In The Arms Of Someone“. Începînd cu anul 1985, Chris Norman a început construirea unei cariere solo de succes, hitul „Midnight Lady“ fiind cel mai mare succes al său, piesa rezistînd şase săptămîni în topurile germane. În anul 1994, solistul primeşte premiul International Video Star of the Year, pentru videoclipurile „Jealous Heart“, „The Growing Years“ şi „Red Hot Screaming Love“. În acelaşi an, Chris şi-a format o nouă trupă şi a început să concerteze în turnee, pentru prima oară în ultimii şase ani. În anul 2004 este recompensat de către postul de radio german Radio Regenbogen cu premiul pentru cea mai bună voce.

Chris Normann vine pentru a zecea oară în România, după concertele susţinute la Mangalia, în cadrul primei ediţii a Festivalului Callatis (1999), Arad (17 septembrie 2006), Bacău (Zilele Bacăului, octombrie 2006), Cluj („Eurorevelion“ 2006), Sibiu (alături de Smokie, în cadrul festivităţii de inaugurare a Programului Sibiu 2007, de pe 1 ianuarie), Timişoara (28 iunie 2007 şi Revelion 2007/2008), Tîrgu-Mureş (16 mai 2008), Craiova (Zilele Craiovei, octombrie 2008).

Preţul biletelor pentru concertul de la Bucureşti, din noiembrie, variază între 70 şi 250 de lei, în funcţie de categoria de loc, ele putînd fi achiziţionate de la magazinul VreauBilet din Unirea Shopping Center, Sala Palatului, magazinul Ligia F (Pache Protopopescu nr. 23), librăriile Cărtureşti, precum şi de pe site-urile www.vreaubilet.ro, www.evetim.ro, www.bilete.ro şi www.blt.ro