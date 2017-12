Chris Noth a confirmat că va relua rolul Mr Big

Actorul american, interpretul personajului Mr Big din serialul de televiziune ”Sex and the City - Totul despre sex”, a confirmat faptul că va juca şi în continuarea filmului cu acelaşi titlu, ce va fi produs de studiourile New Line Cinema. Contra unei sume cu şapte cifre, actorul Chris Noth a acceptat să apară în această continuare a filmului inspirat din serialul de televiziune, ce va fi regizată de Michael Patrick King, pentru studiourile New Line Cinema. Filmările vor debuta la începutul lunii septembrie, iar compania producătoare, o divizie a gigantului Warner Bros, a stabilit ca lansarea acestui proiect să aibă loc pe 28 mai 2010. Al doilea lungmetraj se mută la Londra, scene cheie din această producţie urmînd să fie filmate în acest oraş, timp de şase săptămîni, în iarna lui 2009/ 2010. ”În următorul film, Big va pierde foarte mulţi bani şi va fi nevoit să-şi ia o slujbă la Londra, unde va locui singur într-o garsonieră, fără luxul de cinci stele cu care era obişnuit. Big, foarte deprimat, va ajunge să se culce cu altă femeie. El îi va mărturisi, însă, acest lucru lui Carrie, iar ea va merge la Londra pentru a-l înfrunta. După ce îl părăseşte, ea descoperă că este însărcinată”, a dezvăluit o sursă apropiată producătorilor.

Lungmetrajul inspirat din serialul de televiziune ”Totul despre sex” a avut un succes enorm, cu cele mai bune încasări obţinute vreodată în box office-ul nord-american de o comedie romantică sau de un film destinat în special publicului feminin, surclasînd producţia ”Diavolul se îmbracă de la Prada” (2006). Acest lungmetraj a avut încasări de 415,25 milioane de dolari la nivel mondial. Sarah Jessica Parker a revenit la personajul care a făcut-o celebră, jurnalista Carrie Bradshow, pentru prima adaptare cinematografică a serialului de televiziune ”Totul despre sex”. Alături de ea, pe lîngă Chris Noth în rolul lui Mr Big şi trioul feminin Kim Catrall, Kristin Davies şi Cynthia Nixon, a mai jucat Jennifer Hudson, recompensată cu premiul Oscar, în rolul asistentei personale a lui Carrie. Chris Noth va putea fi văzut pe afişul filmului ”My One and Only” şi îşi va relua rolul în piesa de pe Broadway ”Farragut North”, ce va fi jucată şi la Los Angeles, în iunie.