Chris Noth s-a însurat, în sfârşit!

Unii tocmai se pregătesc de divorţ iar alţii decid să se îmbarce în marea provocare a căsniciei. Precum un personaj care l-a făcut celebru, Mr. Big a cam fugit cât a putut de pirostrii, pe care le-a tot amânat până la vârsta de 57 de ani. Chris Noth, devenit celebru graţie serialului şi lungmetrajelor din seria ”Sex and the City / Totul despre sex”, a decis însă să legalizeze relaţia sa de lungă durată cu Tara Wilson, mama fiului său de 4 ani. Nunta a avut loc în cadru foarte restrâns, în Maui, locul de baştină al miresei, pe data de 6 aprilie. Fiul cuplului, Orion Christopher, a purtat verighetele părinţilor săi. Chris Noth şi Tara Wilson s-au cunoscut în 2002, la o petrecere organizată într-un bar exclusivist din New York, unde aceasta era chelneriţă. Şase ani mai târziu s-a născut fiul lor şi între timp au mai pornit împreună şi o afacere, un restaurant numit Once Upon a Tea Cup, pe care l-au deschis în Canada şi au apărut împreună şi în filmul ”Frame of Mind”, în 2009.

Considerat unul dintre cei mai doriţi burlaci printre actorii americani, Chris Noth a contribuit la popularitatea unor seriale devenite imediat favorite ale publicului american şi din întreaga lume, precum ”Sex and the City / Totul despre sex”, ”Lege şi Ordine” sau ”The Good Wife / Nevasta perfectă”. Întrebat despre experienţa sa în timpul filmărilor la ”Sex and the City / Totul despre sex”, o serie devenită cult în lupta de emancipare a femeilor, Chris Noth a declarat amuzat că tot nu ştie nimic despre reprezentantele sexului frumos. ”Nu foloseşte la nimic să ştii prea multe despre femei. Oricum, acestea sunt imprevizibile şi tăcerea lor prevesteşte de cele mai multe ori necazuri\", declara acesta. Întrebat şi despre cum a reuşit să o cucerească pe Tara Wilson, Chris Noth a răspuns că, întotdeauna, detaliile sunt cele mai importante. ”Sunt milioane de mici lucruri romantice de făcut într-o relaţie. Dar nu vreau să vă spun nimic, e prea jenant şi mi-aş devoala toate secrele”, afirma recent actor.