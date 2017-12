Chris O\'Donnell pune familia pe primul plan

Se bucură de succes dându-i viaţă agentului special G. Callen, în serialul ”NCIS: Los Angeles”, dar Chris O\'Donnell recunoaşte că pentru el, familia este mult mai importantă decât cariera. Starul, în vârstă de 39 de ani, recunoaşte că nu are niciun regret că a renunţat la stilul de viaţă de la Hollywood, ca să se concentreze pe ”meseria” de tătic şi soţ. ”Am ştiut când am intrat în industrie că nu le pot avea pe amândouă: aş fi putut fi un playboy, ceea ce nu e un lucru rău, sau să am un stil de viaţă de familie tradiţional, aşa cum am crescut eu. Şi asta a fost mult mai important pentru mine”, a declarat vedeta.

Chris O\'Donnell, care are cinci copii cu soţia lui, Caroline, recunoaşte că încearcă să dea un exemplu când le insuflă urmaşilor săi valorile de bază. ”Tatăl meu nu ne-a spus să muncim mult, am văzut pur şi simplu cât de mult a lucrat el. Ştiu că am defecte, dar am învăţat că nu poţi veni acasă după o zi lungă de muncă şi să te descarci pe copii. Caroline este calmă, aşa că mă ajută cu asta. Sunt norocos. Cred că ne echilibrăm unul pe celălalt”, a completat starul.