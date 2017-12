Chris Rea a ridicat în picioare 4.000 de români

Chris Rea a concertat, sâmbătă seară, la Bucureşti, în faţa a peste 4.000 de spectatori - care au umplut peste capacitate Sala Palatului -, prezentând un show consistent, cu cele mai cunoscute piese ale sale. Artistul a intrat în scenă la ora 21.00 şi a concertat o oră şi 45 de minute, timp în care a prezentat unele dintre cele mai cunoscute hituri ale sale. „Sweet Kiss\" a deschis spectacolul şi au urmat „Josephine\", „Easy Rider\", „Julia\", „Stainsby Girls\", „On the Beach\", „Mature Times\", „Auberge\" şi, desigur, „Looking for the Summer\".

Chiar dacă nu a adresat niciun cuvânt celor din public, Rea a ştiut să-şi întreţină audienţa - a ridicat în picioare cei peste 4.000 de spectatori cu fiecare acord al chitarei sale. Considerat drept unul dintre cei mai talentaţi artişti din lume, Chris Rea a impresionat prin profunzimea vocii şi a stilului său natural şi pasional, show-ul său fiind unul hipnotizant, caracterizat prin calitate, simplitate şi rafinament.

Cu o carieră ce se întinde pe mai bine de 30 de ani şi cu numeroase piese devenite clasice în lumea rock-bluesului internaţional, Rea are la activ un portofoliu impresionant, ce cuprinde nu mai puţin de 22 de albume de studio, opt albume de compilaţie, două albume înregistrate în apariţiile live şi un material cu piese apărute pe coloana sonoră a filmului „La Passion\". Cu vânzări de peste 30 de milioane de albume de-a lungul întregii cariere, Chris Rea a devenit un promotor şi reprezentant de marcă al culturii rock şi blues, el având la activ un număr impresionant de premii, inclusiv patru Discuri de Aur, şase de argint şi 14 de platină.

Concertul pe care Chris Rea l-a susţinut la Bucureşti face parte din turneul european de promovare a celui mai recent album al artistului, o veritabilă colecţie „greatest hits\".