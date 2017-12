Chris Rea vine în România împreună cu familia

Renumitul interpret Chris Rea, care va concerta, în această sâmbătă, la Sala Palatului din capitală, va veni în România însoţit de familia sa. Artistul a solicitat linişte şi discreţie pe toată durata şederii sale în ţară, potrivit organizatorilor concertului, Emagic.

Rafinamentul din concertele sale îi este specific artistului şi în spatele scenei, Rea neavând deloc pretenţii exagerate în ceea ce priveşte modul în care doreşte să fie întâmpinat în România, susţin organizatorii show-ului. Echipa artistului a solicitat ca în culise să fie pregătite mai multe sortimente de ciocolată şi fructe proaspete, de restul meniului ocupându-se proprii bucătari, care îl însoţesc pe Rea pe toată durata turneului. În acest sens, managerul de producţie al artistului a dorit amplasarea unei mici bucătării în zona de backstage. De asemenea, în culise vor fi amenajate şase cabine, precum şi două birouri de producţie. Pe tot parcursul vizitei lui Chris Rea în Bucureşti, transportul artistului şi al echipei sale va fi asigurat de mai multe limuzine BMW.

Pentru spectacolul din 6 februarie, accesul pentru public în Sala Palatului se va face începând cu ora 19.00. Tânărul chitarist Paul Casey va deschide seara în jurul orei 20.00, urmând ca, după o scurtă pauză, să urce pe scenă Chris Rea. Show-ul acestuia de la Sala Palatului se va desfăşura cu casa închisă, biletele pentru spectacol epuizându-se cu mai bine de trei săptămâni înainte de data evenimentului.

Parte a turneului „The Very Best of Chris Rea: Still So Far To Go\", concertul de la Bucureşti promovează ultimul album al lui Rea, o veritabilă colecţie „greatest hits\". Astfel, Chris Rea va sosi în România pentru un concert care va purta amprenta unei cariere de peste trei decenii.

Show-ul de la Bucureşti este inclus în noul turneu al artistului, ce a debutat pe 25 ianuarie, în Germania. După concertul de la Bucureşti, artistul britanic se va îndrepta către Moscova, Kiev, Frankfurt, Paris şi Amsterdam, urmând să încheie turneul cu o serie de spectacole susţinute pe cele mai mari scene din Marea Britanie.