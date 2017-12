Actorul american de culoare Chris Rock va debuta pe Broadway în spectacolul “The Motherfucker with the Hat”, adaptare după o piesă scrisă de Stephen Adly Guirgis, ce va avea premiera în luna aprilie la Schoenfeld Theater, New York. Regizoarea spectacolului este Anna D. Shapiro, iar din distribuţie mai fac parte Bobby Canavale, Annabella Sciorra, Yul Vazquez şi Elizabeth Rodriguez. Piesa se alătură producţiilor cu vedete semnate de producătorul Scott Rudin, printre care se mai numără “The House of Blue Leaves”, cu Ben Stiller şi Edie Falco sau “Dulcea pasăre a tinereţii” cu Nicole Kidman. Scott Rudin mai produce pentru această primăvară “The Book of Mormon”, un musical realizat de creatorii serialului de animaţie “South Park”. Reprezentaţiile spectacolul “The Motherfucker with the Hat” vor începe în avanpremieră pe data de 22 martie, iar premiera va avea loc pe 11 aprilie. Spectacolul are programate reprezentaţii timp de 14 săptămâni.

Chris Rock, în vârstă de 45 de ani, este actor, scenarist, producător de televiziune şi regizor. A fost votat cea mai amuzantă persoană din SUA de cititorii publicaţiei “Entertainment Weekly”. A debutat pe marele ecran în “Beverly Hills Cop 2 / Poliţistul din Beverly Hills 2” şi a făcut parte, timp de trei ani, din distribuţia show-ului de televiziune Saturday Night Live.