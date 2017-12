Christian Bale neagă acuzaţiile lansate de mama şi sora sa

Actorul britanic a negat acuzaţiile de comportament violent aduse de mama şi sora sa, după ce a fost chestionat de poliţia londoneză şi eliberat fără a fi pus sub acuzaţie. Galezul în vîrstă de 34 de ani, protagonistul celui mai recent blockbuster hollywoodian, a petrecut, marţi, cîteva ore la o secţie de poliţie din Londra şi a fost eliberat fără a fi pus sub acuzaţie. Christian Bale a mers la o secţie de poliţie din proprie voinţă, pentru a rezolva problema plîngerii depuse împotriva lui de către mama şi sora sa. Actorul, care neagă acuzaţiile, a cooperat cu autorităţile, le-a povestit acestora tot ceea ce s-a întîmplat şi a plecat de la secţie fără să fie pus sub acuzaţie. De cealaltă parte, Scotland Yard a indicat că un bărbat de 34 de ani a fost eliberat pe cauţiune, cu condiţia să revină la o secţie de poliţie în luna septembrie. Poliţia britanică nu comunică niciodată identitatea persoanelor arestate.

Potrivit mai multor publicaţii britanice, Christian Bale a fost arestat după ce mama sa, Jenny, în vîrstă de 61 de ani şi sora sa, Sharon, de 40 de ani, ar fi declarat poliţiei că actorul le-a agresat duminică, în apartamentul pe care acesta l-a închiriat la Dorchester Hotel din centrul Londrei. Christian Bale s-a aflat în Londra cu ocazia premierei europene a peliculei “Cavalerul negru / The Dark Knight”. Cearta a pornit de la faptul că Jenny Bale a insultat-o pe nora sa, Sibi.

“The Dark Knight / Cavalerul negru” se anunţă unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din istorie, situîndu-se pe primul loc în box office-ul nord-american la sfîrşitul săptămînii trecute şi stabilind un nou record de încasări, 155,3 milioane de dolari, pentru primul weekend de difuzare. Potrivit unui purtător de cuvînt al companiei de distribuţie, Warner Bros., arestarea lui Christian Bale nu va avea niciun efect asupra turneului de promovare a filmului, care va continua în oraşele Barcelona şi Tokyo.