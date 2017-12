Christina Aguilera, crăciuniţă de ziua ei

Cântăreaţa americană Christina Aguilera a împlinit, marţi, 32 de ani. Vedeta americană i-a surprins pe mulţi, în ultima perioadă, prin modul în care s-a îmbrăcat şi prin look-ul abordat, iar vedeta nu s-a dezminţit nici de ziua ei. Christina Aguilera a fost surprinsă îmbrăcată doar cu un tricou, ciorapi din plasă şi având pe cap o căciuliţă de crăciuniţă. ”Hei, este ziua mea”, a scris vedeta pe contul său de Twitter, chiar înainte de a participa la finala show-ului The Voice, în care nu a avut niciun concurent din echipa ei. Christina Aguilera, care are un băieţel, Max, ce va împlini 5 ani în luna ianuarie, are o relaţie cu muzicianul Matthew Rutler, alături de care şi-a serbat aniversarea.