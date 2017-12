Christina Aguilera, însărcinată, a pozat nud

Cîntăreaţa americană Christina Aguilera va deveni în curînd mămică, dar nimic nu a împiedicat-o să accepte să pozeze nud pentru ediţia din ianuarie 2008 a revistei “Marie Claire”. Fotografiile au fost realizate în stilul celor care au avut-o ca protagonistă pe Demi Moore, pe cînd aceasta era însărcinată şi care au apărut în 1991, pe coperta revistei “Vanity Fair”.

Christina Aguilera, care apare purtînd doar o jachetă scurtă, descheiată, a dezvăluit că sarcina a fost o surpriză pentru ea şi pentru soţul său, producătorul muzical Jordan Bratman. “Plănuiam să încercăm după încheierea turneului. Deci am renunţat la pilulele anticoncepţionale pentru a-mi pregăti corpul, pentru că nu ştiam cît va dura pînă voi rămîne însărcinată. Cîteodată durează acest lucru”, a afirmat cîntăreaţa. Deoarece a descoperit că este însărcinată cu o lună înainte de încheierea celui mai recent turneu al său, Christina Aguilera a purtat pe scenă un aparat de monitorizare cardiacă pentru a-şi proteja copilul. “Am fost paranoică”, a recunoscut cîntăreaţa. “Ar fi putut să se întîmple atît de multe lucruri rele - cineva ar fi putut să alunece, cineva ar fi putut să cadă peste mine, eu aş fi putut să cad. Nu am vrut să-mi pun copilul în pericol din cauza spectacolului”, a mai spus aceasta. “Nu am vrut ca publicul să se simtă inconfortabil, adică să exclame «Femeie însărcinată pe scenă! Oare va fi în regulă?». Dar am vrut să anunţ acest lucru echipei mele de muzicieni şi dansatori, pentru că am vrut să mă asigur că mă vor proteja”, a mai spus Christina Aguilera. A mai vorbit şi despre faptul că sarcina sa a fost făcută publică de mai puţin discreta Paris Hilton. “Pentru că nu am spus nimic, oamenii au crezut că vreau să ţin acest lucru secret, iar acest lucru nu este adevărat. Pur şi simplu nu sînt genul să spun «Hei, lume, sînt însărcinată!». Nu sînt genul ăsta de femeie”.

Christina Aguilera, în vîrstă de 26 de ani şi Jordan Bratman sînt împreună din 2002. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2005. Acesta este primul copil pentru amîndoi.