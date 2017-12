Christina Aguilera, pasionată de jocuri video

Cântăreaţa americană Christina Aguilera a declarat că adoră jocurile video clasice şi că nimeni nu o poate învinge când joacă la ea acasă, unde are un mini-aparat de jocuri. „Sunt o mare iubitoare de jocuri. Am un mini-aparat de jocuri la mine acasă, dar este cu jocuri clasice, precum Donkey Kong şi Mario. Deţin recordul la toate. Toţi prietenii cărora le plac jocurile vin la mine acasă şi încearcă să îmi depăşească scorul şi eu devin competitivă. Sunt numărul unu la Galaga”, a declarat vedeta. Artista, în vârstă de 30 de ani, crede că va fi imortalizată într-un joc numit Trivial Pursuit, din cauza gafei comise la Super Bowl, când a uitat cuvintele imnului american pe care îl intona. „În seara aceea, am ştiut că am devenit o întrebare în jocul Trivial Pursuit: În 2011, ce cântăreaţa a uitat versurile?” - Dar am râs pe seama acestui lucru şi am trecut peste. Te ridici din nou şi le dovedeşti celorlaţi şi ţie însuţi că eşti mai puternic”, a mai spus Christina Aguilera.

Anul 2010 a fost unul plin de evenimente pentru Christina Aguilera, care s-a despărţit de soţul ei, Jordan Bratman, în luna octombrie, ieşind în public cu noul iubit, asistentul său Matt Rutler, o lună mai târziu. Tot în noiembrie, a primit o stea pe Bulevardul Faimei din Los Angeles. Totodată, s-a bucurat de critici favorabile pentru primul ei rol principal într-un film, putând fi văzută alături de Cher în „Burlesque / Vis împlinit”.