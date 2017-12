Christina Aguilera s-a împăcat cu kilogramele în plus

Cântăreaţa americană Christina Aguilera nu are deloc de gând să se adapteze la moda divelor anorexice, albe, subţirele şi cu ochi albaştri. Christina Aguilera nu are de gând să-şi trădeze originile ecuadoriene. Aşa că se bucură de formele ei şi până acum a rezistat tuturor tentativelor de a i se impune un regim. ”Casa de discuri a făcut mereu presiuni asupra mea să ţin dietă. Dar acum sunt grasă şi fericită”, a mărturisit interpreta, amintindu-şi că, în 2002, când a pus pe ea şapte kilograme, producătorii săi au făcut o şedinţă extraordinară. ”Au spus că este o veritabilă situaţie de urgenţă, din cauza ecourilor negative stârnite de greutatea mea şi că sute de oameni riscă să-şi piardă slujbele”, a povestit Christina Aguilera. Şi au convins-o, iar ea a devenit ”slabă ca o periuţă de dinţi”. Dar acum nu mai are de gând să cedeze. ”Sunt o grăsană şi nu vreau să mor de foame”, a subliniat Christina Aguilera.