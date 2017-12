Christina Aguilera vrea să înveţe să gătească

Cîntăreaţa americană plănuieşte să îşi schimbe stilul de viaţă, pentru a avea mai mult timp să gătească pentru familia sa - soţul său Jordan Bratman, producător muzical şi fiul lor de un an şi jumătate, Max. ”Nu am timp pentru gătit. Mama mea este o bucătăreasă foarte bună şi îmi place ideea ca fiul meu să-şi dorească mîncare gătită”, a declarat ea. ”Cînd va mai creşte, îmi voi face timp. Vreau să învăţ să gătesc mîncăruri delicioase”, a mai spus Christina Aguilera. În ciuda faptului că nu are experienţă la bucătărie, vedeta subliniază faptul că iubeşte mîncarea. ”Fac sport şi mănînc cît de bine pot. De fapt, probabil că din cauza asta trebuie să fac exerciţii, sînt aşa o gurmandă! Iubesc mîncarea”, a spus ea.

Christina Aguilera, născută în 1980, a devenit faimoasă pe plan internaţional odată cu lansarea albumului său de debut, intitulat ”Christina Aguilera”, în 1999. A cîştigat patru premii Grammy, un Latin Grammy şi a vîndut peste 25 de milioane de albume pe plan mondial. În 2006, talentata cîntăreaţă americană de origine spaniolă şi-a împrumutat vocea unui personaj din filmul ”Povestea unui rechin/ Shark Tale” (2006). Christina Aguilera urmează să joace împreună cu Cher în musicalul ”Burlesque”.