Christmas Show cu 100 de dansatori

Clubul de dansuri Total Dance Center organizează pe 18 decembrie, în Maritimo Shopping Center, un spectacol cu dansuri moderne și balet, la care vor participa peste o sută de cursanți. Mega-evenimentul de sfârșit de an are loc pe 19 decembrie, de la ora 15.00. Organizatorii promit că în cele două ore de spectacol va „ninge” cu diverse stiluri de dans, multă distracție și dulciuri. Trupele de dans participante la acest eveniment sunt: Total Dance Groove, Contemporan, Zumba Kids, Candy, Kids, So Fresh, Superstars, T-Boys, Dancehall Adiction, MiniStreet Dance, Zumba, Fit U Up și grupele de balet din cadrul clubului. Nu vor lipsi nici surprizele, iar intrarea va fi gratuită.