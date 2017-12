Christopher Atkins a petrecut românește la Marea Neagră

Vizita actorului american Christopher Atkins pe litoralul românesc, din weekend, îi va lăsa amintiri plăcute starului cunoscut mai ales pentru rolul din filmul „Laguna albastră”. Acesta a fost invitatul special al preşedintelui Superkombat, Eduard Irimia, care și-a serbat, la Mamaia, ziua de naștere și care și-a luat angajamentul de a promova România și evenimentele de aici prin aducerea în țară a unor staruri de la Hollywood.

Atkins a ajuns la București vineri dimineață, cu o cursă charter din Istanbul, iar seara a ajuns la Mamaia, unde s-a cazat la hotelul Iaki. Tot aici a participat la evenimentul „Havana Party“ și a urmărit o prezentare de modă realizată de Cătălin Botezatu, cazat și el în același hotel. Americanul a mers apoi la o terasă din nordul stațiunii, unde a ciocnit șampanie cu Eduard Irimia și s-a întreținut la vorbă cu câteva domnișoare. Sâmbătă, actorul a plecat în vizită pe insula Ovidiu, a preluat conducerea la timona vaporului-restaurant și a fost întâmpinat cu lăutari, pâine și sare, la debarcader. Ospătarii restaurantului de pe insulă i-au oferit și țuică, dar acesta a ezitat să guste tăria.

A DESCOPERIT O NOUĂ „LAGUNĂ ALBASTRĂ“, PE INSULA OVIDIU Pe insulă, Christopher Atkins a descoperit un mic colț de paradis, pe care l-a asemănat cu insula din filmul „Laguna albastră”, și a luat masa alături de Irimia, dar și de luptătorul Andrei Stoica şi antrenorul Ciprian Sora. Gazdele de pe insula Ovidiu le-au pregătit vizitatorilor o masă cu specific pescăresc, de care starul s-a arătat încântat.

„„Laguna albastră” e o parte din viața mea și am mai descoperit acum o nouă lagună albastră, aici, pe insula Ovidiu. Chiar dacă am jucat în peste o sută de filme, lumea mă asociază și acum tot cu „Laguna albastră”. Îmi place Mamaia și îmi amintește de Miami. Fetele de aici sunt superbe... nu știu ce faceți, dar toate parcă au 28 de ani. România mi se pare un loc romantic și sunt onorat de invitația lui Eduard. Eram în Suedia când am primit invitația de la el și am stabilit ca, după ce plec din Istanbul, unde am avut treburi, să mă opresc aici. Mulțumesc României pentru ospitalitate și abia aștept să mă întorc", a declarat Cristopher Atkins.

ERIKA ELENIAK, DIN „BAYWATCH“ ÎN MAMAIA! Eduard Irimia a declarat că, după actorul Christopher Atkins, o altă vedetă de la Hollywood va veni la Mamaia. Este vorba de sex-simbolul din serialul „Baywatch“, Erika Eleniak, care va fi prezentă în staţiunea estivală pe 25 şi 26 iulie, în cadrul proiectului lui Irimia de îngemănare a sportului de contact cu showbiz-ul internaţional. „Încercăm o poveste poate cu salvamarii lui Radu Mazăre, pe plajă la Mamaia, să facem un subiect foarte frumos. Că tot auzeam cu ceva ani în urmă că primarul Constanţei îşi dorea să facă un fel de „Baywatch“ al României. Acum va avea o vedetă din „Baywatch“. Nu e Pamela Anderson, dar e al doilea rol din „Baywatch“”, a declarat Eduard Irimia.