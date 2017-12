Christopher Nolan, premiat de Visual Effects Society

Christopher Nolan, regizorul superproducţiei “Cavalerul negru”, va fi distins cu Visionary Award din partea Visual Effects Society (VES), în cadrul unei gale ce va avea loc la Los Angeles, în luna ianuarie. Reprezentanţii acestei organizaţii au declarat că acest premiu, înfiinţat în acest an, îi onorează pe cineaştii care folosesc cu regularitate efectele speciale în filmele lor, cu scopul a stimula imaginaţia într-o manieră unică. În 2009, filmul “Cavalerul negru / The Dark Knight”, cel mai recent film din seria “Batman”, a primit trei trofee VES, impunându-se la categoriile “modele şi miniaturi”, “mediu artificial” şi “efecte speciale într-un lungmetraj”. În 2006, filmul “Batman – Începuturi / Batman Begins”, regizat tot de Christoper Nolan, a fost nominalizat la gala VES, la categoria “mediu artificial”.

Cea de-a noua gală anuală VES Awards va avea loc pe 28 ianuarie la Hyatt Regency Century Plaza Hotel din Los Angeles. Regizat de Christopher Nolan, cu Christian Bale în rolul principal şi Heath Ledger, decedat în ianuarie 2008, în rolul maleficului Joker, filmul “Cavalerul negru / The Dark Knight” este cea de-a şasea parte a francizei “Batman”. “Cavalerul Negru” a avut încasări de 1,001 miliarde de dolari pe plan mondial. Christopher Nolan, regizorul filmelor “Memento” (2000), “Batman – Începuturi” (2005), “Prestigiul / The Prestige” (2006) şi “Cavalerul negru / The Dark Knight” (2008), a lansat, în 2010, thriller-ul SF “Inception / Începutul”, un lungmetraj apreciat atât de critici cât şi de public.