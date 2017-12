Chuck Berry, unul dintre pionierii muzicii rock, a murit la vârsta de 90 de ani

Chitaristul și cântărețul american Chuck Berry, unul dintre pionierii muzicii rock and roll, a încetat din viață sâmbătă la vârsta de 90 de ani, a anunțat poliția comitatului Saint Charles (Missouri, centru), preluată de agențiile internaționale de presă. Potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Poliţiei din comitatul St. Charles, paramedicii au răspuns unui apel de urgenţă şi au ajuns la acea reşedinţă din St. Louis în jurul orei locale 12.40. Poliţiştii şi paramedicii au descoperit în locuinţă un bărbat care nu mai prezenta semne vitale. "Din păcate, bărbatul, în vârstă de 90 de ani, nu a mai putut fi resuscitat, iar decesul lui a fost pronunţat la ora locală 13.26. Departamentul de Poliţie din comitatul St. Charles confirmă, cu tristeţe, decesul lui Charles Edward Anderson Berry Sr., cunoscut sub identitatea legendarului muzician Chuck Berry", se afirmă în acelaşi mesaj.

Legendarul artist, cunoscut pentru hituri precum "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen" sau "Johnny B Goode", are o poveste demnă de filme de Oscar. Chuck Berry a lansat primul lui single de succes, "Maybellene", în 1955, iar apoi a urmat o carieră prestigioasă, cu hituri dintre care amintim "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen" şi "Johnny B Goode".

În 1984, Chuck Berry a primit un premiu Grammy pentru întreaga carieră, iar în 1986 a fost unul intre primii artişti din lume incluşi în Rock and Roll Hall of Fame. De 38 de ani, Chuck Berry nu a mai lansat niciun album, dar în 2017 urma să scoată un material discografic intitulat "Chuck" şi dedicat soţiei sale, Toddy, cu care a fost căsătorit timp de 68 de ani.

MICK JAGGER DESPRE LEGENDA ROCK'N'ROLL CHUCK BERRY: "NE-A INSPIRAT PE TOȚI"

Mai mulți artiști, actori și scriitori i-au adus un ultim omagiu legendarului cântăreț, compozitor și chitarist american Chuck Berry. Membrii The Rolling Stones au transmis că sunt "profund îndurerați" la aflarea veștii. "A fost un adevărat pionier al genului rock 'n' roll și a avut o influență masivă asupra noastră", se arată în mesajul publicat de formația britanică, potrivit DPA. "Chuck nu a fost numai un chitarist, un cântăreț și un interpret genial ci, mai important, a fost un compozitor artizan. Melodiile sale vor trăi veșnic", au completat membrii The Rolling Stones. De asemenea, Mick Jagger a scris pe contul său de Twitter că Berry "ne-a luminat anii adolescenței și a suflat viață în visele noastre de a deveni muzicieni și interpreți". "Sunt atât de trist să aud că Chuck Berry s-a dus. Vreau să îi mulțumesc pentru toată muzica plină de inspirație pe care ne-a oferit-o", a mai scris vocalistul din The Rolling Stones.

LEGENDE ALE ROCK-ULUI I-AU ADUS UN ULTIM OMAGIU LUI CHUCK BERRY PE REȚELELE DE SOCIALIZARE

Bruce Springsteen: "Chuck Berry a fost cel mai mare rocker, cel mai bun chitarist și cel mai bun textier din toate timpurile. E o pierdere imensă, pierderea unui gigant."

Brian Wilson (Beach Boys): "Sunt foarte trist – a dispărut un artist care mă inspira. Ne va lipsi tuturor celor care iubim rock’n roll-ul. Dragoste și compasiune."

Ringo Starr (The Beatles): "Pace și dragoste, Chuck Berry, Domnule rock’n roll."

Ronnie Wood (The Rolling Stones): "Prin dispariția lui Chuck Berry a luat sfârșit o întreagă epocă. A fost unul dintre cei mai buni, a fost pentru mine o sursă permanentă de inspirație."

Keith Richards (The Rolling Stones): "S-a stins una dintre marile noastre lumini."

Lenny Kravitz: "Glorie ție, Chuck Berry! Fără tine niciunul dintre noi nu va mai fi la fel."

Rod Stewart: "Totul a început cu Chuck Berry. Ne-a inspirat pe toți. Primul disc pe care l-am cumpărat a fost unul de-al lui și, din clipa aceea, n-am mai fost același."

Johnny Hallyday: "Chuck Berry, idolul meu, ne-a părăsit. Ce imensă tristețe…"