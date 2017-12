Chuck Hagel a îndemnat China să-şi respecte vecinii

Secretarul american al Apărării, Chuck Hagel, a avertizat, ieri, China în privinţa oricărei acţiuni unilaterale în vederea rezolvării contencioaselor teritoriale pe care le are cu Japonia şi alte ţări din Asia, invocând precedentul ucrainean. ”Toate ţările au dreptul la respect, indiferent că sunt mari sau mici”, a declarat Hagel în urma unei întâlniri cu ministrul japonez al Apărării, Itsunori Onodera. ”Nu poţi să redesenezi frontierele, să încalci integritatea teritorială şi suveranitatea ţărilor prin forţă, coerciţie şi intimidare - indiferent că este vorba despre mici insule din Pacific sau despre mari naţiuni europene”, a insistat şeful Pentagonului. ”Vreau să vorbesc despre acest lucru cu prietenii noştri chinezi”, a declarat el, cu o zi înainte să plece într-o vizită la Beijing. Washingtonul este angajat printr-un tratat de asistenţă reciprocă cu Tokyo, care acoperă, în opinia sa, insulele din Marea Chinei de Est asupra cărora Beijingul şi Tokyo îşi dispută suveranitatea, a spus Hagel. Japonia întreţine, din toamna lui 2012, relaţii tensionate cu China, din cauza unui conflict teritorial şi unor dispute legate de istorie. Beijingul revendică, sub numele Diaoyu, un arhipelag nelocuit din Marea Chinei de Est, pe care Tokyo îl administrează sub numele de Senkaku. După ce Japonia a naţionalizat trei dintre cele cinci insuliţe în septembrie 2012, China a trimis în mod regulat nave înarmate în apele teritoriale ale arhipelagului aflat în centrul disputei şi a instituit, în urmă cu câteva luni, o zonă aeriană de identificare ce include insulele respective. Washingtonul a afirmat în mai multe rânduri că Insulele Senkaku/Diaoyu, aflate sub administraţie japoneză, fac parte din acorduri de apărare americano-japoneze, dar fără să se pronunţe asupra apartenenţei acestora.

Japonia a ordonat forţelor sale armate să intercepteze orice rachetă nord-coreeană care i-ar viza teritoriul, în urma tirurilor de rachete balistice efectuate la sfârşitul lui martie. Ministrul Apărării a dat acest ordin joi, ca răspuns faţă de lansarea, pe 26 martie, către Marea Japoniei - numită Marea de Est de către coreeni - a două rachete balistice nord-coreene cu rază medie de acţiune. Aceste rachete sunt susceptibile să atingă teritoriul japonez. În urma ordinului ministrului, un distrugător echipat cu sistemul antirachetă AEGIS a fost mobilizat în Marea Japoniei. Japonia a mai ordonat, în trecut, mobilizarea acestor baterii antirachetă, în aprilie 2013, după ce Phenianul a lansat o rachetă cu rază lungă de acţiune, un tir considerat de occidentali şi Japonia drept un test de rachetă balistică, urmat la câteva luni de al treilea test nuclear. Secretarul american al Apărării a anunţat ieri că SUA vor să trimită în Japonia două nave echipate cu sisteme antirachetă de tip AEGIS, care să se alăture celor cinci deja prezente în această ţară, pentru a răspunde ameninţării nord-coreene.