CIA avertizează Iranul!

Directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA, Mike Pompeo, a dezvăluit că a trimis o scrisoare generalului iranian Qassem Soleimani și liderilor Iranului, în care își exprimă preocuparea în legătură cu comportamentul tot mai amenințător al Teheranului în Irak. Sâmbătă, în cadrul unei reuniuni a "Reagan National Defense Forum", desfășurată în sudul Californiei, directorul CIA a precizat că a trimis scrisoarea după ce înaltul comandant militar iranian a indicat că forțele aflate sub controlul său ar putea ataca forțele americane din Irak, fără să precizeze însă când se va întâmpla acest lucru. "Ceea ce noi am comunicat în scrisoare este că îi vom ține responsabili, pe el și Iranul, pentru orice atac împotriva intereselor americane în Irak întreprins de forțele aflate sub controlul lor. Vrem să ne asigurăm că generalul Soleimani și conducerea din Iran au înțeles aceasta într-un mod foarte clar", a declarat Pompeo în cadrul reuniunii.

Generalul Soleimani, care este comandantul pentru operațiuni în străinătate al Gardienilor Revoluției, corpul de elită al regimului din Iran, a refuzat să deschidă scrisoarea, potrivit lui Pompeo, care a preluat conducerea CIA în ianuarie. În octombrie, generalul Soleimani i-a avertizat în mod repetat pe liderii kurzi din nordul Irakului să se retragă din orașul Kirkuk, bogat în petrol, sau vor fi atacați de forțele irakiene și de combatanți aliați susținuți de Iran. El s-a deplasat în Kurdistanul irakian pentru a se întâlni cu lideri kurzi.