Cim-bom-bom, peste tiki-taka

Meciul de debut al “Talent Cup” a adus victoria mai puţin aşteptată a turcilor de la Galatasaray Istanbul în disputa cu FC Barcelona. Mult mai decişi şi bine organizaţi, aceştia nu s-a lăsat impresionaţi de jocul spectaculos prestat de elevii celebrului Sergi Barjuan. Mai mult, după ce i-au lăsat să pună în aplicare celebrul joc de pase al grupării catalane, turcii au lovit pe contraatac prin Emre Gemici, în min. 22. Meciul a continuat cu dominarea sterilă a ibericilor, care s-au văzut taxaţi din nou, în min. 36, când Erdi Guncan a marcat cu capul din marginea careului mic. După doar două minute, Quesada Gallardo a redus din handicap cu un şut superb, direct în vinclul porţii apărate de Alperen Uysal. La reluare, catalanii au forţat egalarea, dar nu au putut învinge reduta turcă, chiar dacă Galatasaray a evoluat o bună parte din timp în inferioritate numerică, după eliminarea lui Bozok, pentru două cartonaşe galbene, în min. 56. De remarcat că, în ultimele zece minute, la Barcelona a intrat şi Jessua Andrea Angoy Cruyff, nimeni altul decât nepotul celebrului Johann Cruyff. „Am reuşit să debutăm cu o victorie şi sper să câştigăm turneul. În plus, sunt foarte fericit pentru că am marcat împotriva Barcelonei. Pentru mine, exemplu pe care doresc mereu să-l urmez este Hagi”, a declarat marcatorul golului decisiv, Erdi Guncan. „Am avut parte de un meci dificil, dar suntem în perioada în care trebuie să muncim mult şi să învăţăm. Ştiu că bunicul meu, Johan Cruyff, înseamnă foarte mult pentru Barcelona şi acest lucru mă ambiţionează. Am auzit de Hagi. Ştiu că a fost un jucător foarte bun, dar nu l-am cunoscut personal”, a spus Angoy Cruyff. „Suntem două echipe aproape egale, dar ne lipseşte ritmul de joc şi acomodarea la vreme, pentru că seara este încă foarte cald. Este important să stăm bine fizic, pentru a ne putea concentra asupra capitolului tehnico-tactic”, a declarat fosta mare vedetă a Barcelonei, Sergi.

Au evoluat - Galatasaray (antrenori: Tayfun Gemici şi Ahmet Gecer): Uysal - Tokmak, Ziyanak, Altun, Ozer - Bozok, Cengiz, Demir - Guncan, Emre Gemici, Dogan. Au mai jucat: Cicek, Kurular, Caglar, Deniz, Gultekin, Bahcivan; FC Barcelona (antrenori: Sergi Barjuan, Marc Guitart): Mas - Castellanos, Riva, Herrero, Prieto - Morono, Gil, Gallardo - Fontanella, Sylla, Gonzalez. Au mai jucat: Cruyff, Ventura, Mendes, Guasch, Rodriguez, De Groot, Ebongue. Au arbitrat: Dan Burcă (Mangalia) - Bella Szoke şi Paul Dimancea (ambii din Constanţa), rezervă: Fernando Costache (Constanţa). Cartonaş roşu: Bozok (min. 56). Galatasaray s-a impus şi la loviturile de departajare, cu 4-3, de la punctul cu var înscriind Dogan, Ozer, Ziyanak şi Cengiz, respectiv Mendes, De Groot şi Prieto. Au ratat Kurular, respectiv Herrero şi Ebongue.

Programul de azi: Real Madrid - Galatasaray Istanbul (ora 18.00), Academia “Gheorghe Hagi“ - FC Barcelona (ora 20.15). În prima partidă de ieri: Real Madrid - FC Barcelona 3-1 (Prieto 63-autogol, Bautista 74, Minguez 80 / Sylla 76). La loviturile de la 11m, s-a impus tot Real, cu 5-3. Al doilea meci, Academia “Gheorghe Hagi“ - Galatasaray Istanbul, s-a disputat după închiderea ediţiei.